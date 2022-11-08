В Белгороде будут судить за муляж гранаты и проверяют подозрительных голубей

2 ноября в центре Белгорода оцепили улицу из-за сообщения о том, что мужчина держит в руках гранату. Угроза, к счастью, оказалась ложной.
Стали известны подробности этой истории. Как оказалось, муляж гранаты 32-летнему мужчине вручил его нетрезвый знакомый после ссоры, при этом он предварительно вырвал чеку. Теперь шутнику грозит до двух лет тюрьмы.
История с птицами, которых некоторые белгородцы подозревали в «биологическом терроризме», получила продолжение. После сообщения от встревоженной горожанки к голубям выехали сотрудники городской станции по борьбе с болезнями животных.
У птиц взяли пробы биоматериала, их направили в лабораторию. Об итогах проверки станет известно позже.
Военнопленный рассказал о планах ВСУ устроить теракты в Белгородской, Брянской и Курской областях. Диверсанты хотели въехать в РФ на технике с российской символикой, а после уничтожить инфраструктурные объекты.