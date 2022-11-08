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В Белгороде будут судить за муляж гранаты и проверяют подозрительных голубей

Вчера, 16:00
Фото: Bel.ru
За вручение муляжа гранаты пьяному товарищу возбудили уголовное дело, у подозреваемых в «биологическом терроризме» голубей взяли пробы, а пленный солдат сообщил о планах ВСУ устроить теракт в Белгородской области.

Дело из-за фальшивой гранаты

2 ноября в центре Белгорода оцепили улицу из-за сообщения о том, что мужчина держит в руках гранату. Угроза, к счастью, оказалась ложной.

Стали известны подробности этой истории. Как оказалось, муляж гранаты 32-летнему мужчине вручил его нетрезвый знакомый после ссоры, при этом он предварительно вырвал чеку. Теперь шутнику грозит до двух лет тюрьмы.

Пошутил на тюремный срок: вручивший приятелю муляж гранаты белгородец пойдёт под суд
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Подозрительных голубей проверят

История с птицами, которых некоторые белгородцы подозревали в «биологическом терроризме», получила продолжение. После сообщения от встревоженной горожанки к голубям выехали сотрудники городской станции по борьбе с болезнями животных.

У птиц взяли пробы биоматериала, их направили в лабораторию. Об итогах проверки станет известно позже.

У подозреваемых в «биологическом терроризме» белгородских голубей взяли пробы
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Планы ВСУ устроить теракт

Военнопленный рассказал о планах ВСУ устроить теракты в Белгородской, Брянской и Курской областях. Диверсанты хотели въехать в РФ на технике с российской символикой, а после уничтожить инфраструктурные объекты.

Пленный солдат ВСУ рассказал о планах устроить теракт в Белгородской области
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#Общество#Белгородская область#Белгород#Граната#Голуби#Биологический терроризм#ВСУ#Теракт#Диверсанты#Инна Рогова
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