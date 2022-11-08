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В 2023 году выплаты по маткапиталу увеличатся

Вчера, 18:38
Фото: Bel.ru
Об этом стало известно на совещании правительства с президентом РФ о поддержке доходов семей.

8 ноября Владимир Путин провёл совещание с правительством на тему поддержки российских семей.

Глава Минтруда Антон Котяков во время своего доклада заявил, что в 2023 году выплаты по материнскому капиталу увеличатся. Это связано с ростом инфляции.

Так, с 1 февраля 2023 материнский капитал проиндексируют на 12,4%.

За первого ребёнка будут начислять почти 589,5 тыс. рублей, а за второго – до 779 тыс. рублей. Получается, что доплата за второго ребёнка составит 189 тысяч.

В 2024 году размер маткапитала планируется повысить на 5,5%, а в 2025-м — ещё на 4%.

Сегодня маткапитал получают порядка миллиона российских семей.

Владимир Путин сообщил, что программу маткапитала продлили до конца 2026 года.

Потратить маткапитал в 2023 году можно на:

• Улучшение жилищных условий;
• Образование, в том числе образовательные услуги от частных организаций и ИП с гослицензией;
• Накопительная часть пенсии матери ребёнка;
• Помощь детям-инвалидам;
• Лечение детей.

В скором времени планируется разрешить использование материнского капитала для покупки земли и автомобиля (но при определённых условиях).

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#Алина Харина#Владимир Путин#Антон Котяков#Экономика#Россия#Маткапитал#Поддержка#Молодые семьи
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