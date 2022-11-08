В 2023 году выплаты по маткапиталу увеличатся

8 ноября Владимир Путин провёл совещание с правительством на тему поддержки российских семей.
Глава Минтруда Антон Котяков во время своего доклада заявил, что в 2023 году выплаты по материнскому капиталу увеличатся. Это связано с ростом инфляции.
Так, с 1 февраля 2023 материнский капитал проиндексируют на 12,4%.
За первого ребёнка будут начислять почти 589,5 тыс. рублей, а за второго – до 779 тыс. рублей. Получается, что доплата за второго ребёнка составит 189 тысяч.
В 2024 году размер маткапитала планируется повысить на 5,5%, а в 2025-м — ещё на 4%.
Сегодня маткапитал получают порядка миллиона российских семей.
Владимир Путин сообщил, что программу маткапитала продлили до конца 2026 года.
Потратить маткапитал в 2023 году можно на:
• Улучшение жилищных условий;
• Образование, в том числе образовательные услуги от частных организаций и ИП с гослицензией;
• Накопительная часть пенсии матери ребёнка;
• Помощь детям-инвалидам;
• Лечение детей.
В скором времени планируется разрешить использование материнского капитала для покупки земли и автомобиля (но при определённых условиях).