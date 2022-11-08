В 2023 году выплаты по маткапиталу увеличатся

8 ноября Владимир Путин провёл совещание с правительством на тему поддержки российских семей.



Глава Минтруда Антон Котяков во время своего доклада заявил, что в 2023 году выплаты по материнскому капиталу увеличатся. Это связано с ростом инфляции.



Так, с 1 февраля 2023 материнский капитал проиндексируют на 12,4%.



За первого ребёнка будут начислять почти 589,5 тыс. рублей, а за второго – до 779 тыс. рублей. Получается, что доплата за второго ребёнка составит 189 тысяч.



В 2024 году размер маткапитала планируется повысить на 5,5%, а в 2025-м — ещё на 4%.



Сегодня маткапитал получают порядка миллиона российских семей.



Владимир Путин сообщил, что программу маткапитала продлили до конца 2026 года.



Потратить маткапитал в 2023 году можно на: