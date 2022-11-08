У подозреваемых в «биологическом терроризме» белгородских голубей взяли пробы

В Белгороде у больных голубей, которых некоторые горожане подозревали в «биологическом терроризме», взяли пробы биоматериала. Их направили на исследование, результаты которого объявят позднее. Пробы проверяют специалисты городской станции по борьбе с болезнями животных, сообщил начальник областного управления ветеринарии Артём Медведев.
О подозрительных птицах белгородка рассказала в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова. По её словам, больные голуби в районе улицы Левобережной могли быть как-то связаны с биологическими лабораториями «в 40 км от Белгорода». Женщина отметила, что на её звонки в МЧС и ФСБ не реагировали, что движение на участке не перекрыли и что «вся эта инфекция разносится по центру города».
Примечательно, что эту жалобу оставила совладелица белгородской ветеринарной клиники.