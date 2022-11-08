У подозреваемых в «биологическом терроризме» белгородских голубей взяли пробы

О подозрительных птицах белгородка рассказала в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова. По её словам, больные голуби в районе улицы Левобережной могли быть как-то связаны с биологическими лабораториями «в 40 км от Белгорода». Женщина отметила, что на её звонки в МЧС и ФСБ не реагировали, что движение на участке не перекрыли и что «вся эта инфекция разносится по центру города».