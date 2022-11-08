Семьям мобилизованных белгородцев выплатили больше 390 млн рублей

К 8 ноября власти Белгородской области выплатили семьям мобилизованных больше 390 млн рублей, из них 60 млн рублей — за последние дни. До конца недели эту работу должны завершить — все семьи мобилизованных получат обещанные 100 тысяч рублей.
Никто точно не останется забытым, и все свои обязательства мы обязательно выполним.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В Белгородской области по 100 тысяч рублей получили больше 3000 мобилизованных белгородцев. Деньги полагаются также добровольцам и заключившим контракт на военную службу. Заявление на выплату могут подать как сами военнослужащие, так и их близкие родственники. Сделать это можно в соцзащите по месту жительства.
При этом 34 ошибочно мобилизованных белгородца вернули выплаченные им 100 тысяч рублей. Всего в Белгородской области вернулись домой около 200 призванных мужчин.
Напомним, помимо единоразовой выплаты в размере 100 тыс. рублей из регионального бюджета, детям мобилизованных положена ещё одна выплата — по 3000 рублей ежемесячно на питание или оплату детского сада. На конец октября деньги получили около 1,5 тысячи детей военных. Для получения выплат нужно обратиться в соцзащиту по месту прописки.
Помимо детей, в Белгородской области решили помогать несовершеннолетним братьям и сёстрам мобилизованных — они, как и их дети, тоже будут получать по 3000 рублей ежемесячно на питание или оплату детского сада.