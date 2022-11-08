Семьям мобилизованных белгородцев выплатили больше 390 млн рублей

В Белгородской области по 100 тысяч рублей получили больше 3000 мобилизованных белгородцев. Деньги полагаются также добровольцам и заключившим контракт на военную службу. Заявление на выплату могут подать как сами военнослужащие, так и их близкие родственники. Сделать это можно в соцзащите по месту жительства.