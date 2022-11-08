РЭО: Под Петербургом появится экотехнопарк по переработке старого пластика и шин

В строительство этого комплекса вложат 5 миллиардов рублей инвестиций. С появлением объекта откроется более 350 рабочих мест. К 2024 году ожидается до 200 миллионов рублей налоговых поступлений, пишет 360tv.ru.
Глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что новый перерабатывающий комплекс в Ленобласти будет построен в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Это один из восьми объектов, которые планируют построить в России. Резидентами нового экопромышленного парка могут стать заводы по производству гранул вторичного пластика из переработанной полимерной упаковки, то есть ПЭТ, ПНД, ПВД, ПП. Также резидентами могут быть предприятия, где производят резиновую крошку для изготовления дорожных покрытий из вторсырья, представленного утилизированными шинами и изделиями из резины.
Буцаев уточнил, что на данный момент соглашения с РЭО направили на согласование инвесторам. В экотехнопарке Ленобласти вся деятельность по созданию мощностей по утилизации мусора и разных категорий отходов, предполагаемых к утилизации, должна быть согласована заранее с администрацией региона.
Предполагается, что управление деятельностью нового комплекса организует управляющая организация «Экологический цифровой оператор», которая является дочерней компанией ППК «РЭО».
В рамках федерального проекта до 2024 году планируют построить восемь экотехнопарков. На территории комплексов разместят заводы по утилизации разных вторичных ресурсов. Ежегодно в хозоборот будет вовлекаться до 1,1 миллиона тонн вторсырья.
Инвестирование в инфраструктуру каждого экотехнопарка составляет один миллиард рублей. Резидентами комплексов могут стать предприятия по переработке, утилизации, производству продукции из вторичного сырья. ППК «РЭО» предлагает компенсировать или профинансировать до 95% расходов на строительство таких объектов. Финансирование будет осуществляться за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО. В таком случае объем финансирования может составить 17 миллиардов рублей. Компания уже заключила соглашения более чем с 25 предприятиями.