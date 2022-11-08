РЭО: Под Петербургом появится экотехнопарк по переработке старого пластика и шин

Глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что новый перерабатывающий комплекс в Ленобласти будет построен в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Это один из восьми объектов, которые планируют построить в России. Резидентами нового экопромышленного парка могут стать заводы по производству гранул вторичного пластика из переработанной полимерной упаковки, то есть ПЭТ, ПНД, ПВД, ПП. Также резидентами могут быть предприятия, где производят резиновую крошку для изготовления дорожных покрытий из вторсырья, представленного утилизированными шинами и изделиями из резины.