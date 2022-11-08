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«Пушкинская карта» в Белгороде. Как получить и куда сходить

Вчера, 11:17
Фото: Culture.ru
В России второй год подряд действует «Пушкинская карта»: участниками проекта в Белгородской области стали 35 учреждений культуры. Рассказываем, как можно оформить карту и куда с ней можно бесплатно сходить.

Что такое «Пушкинская карта»?

Это банковская карта, которую может получить каждый гражданин РФ от 14 до 22 лет. На карту, виртуальную или пластиковую, начисляют 5 тыс. рублей. Деньги можно потратить на билеты в театры, музеи и на концерты. При этом пополнить баланс самостоятельно нельзя: каждый год сумму обновляет государство.  Деньги будут поступать до того момента, пока держателю не исполнится 23 года.

Фото: 1MI

Как оформить «Пушкинскую карту»?

Нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги». После подтверждения аккаунта необходимо установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура». С его помощью можно получить «Пушкинскую карту» — виртуальную или пластиковую. Последнюю получать необязательно — для посещения культурных мест хватает и цифрового варианта. В том случае, если у вас нет доступа к смартфону, оформить пластиковую карту с уникальным дизайном можно в любом отделении «Почта Банка».

Фото: 1MI

Что можно купить с помощью «Пушкинской карты»?

Деньги можно потратить на походы в музеи, театры, выставки. Купить билет можно как онлайн, в приложении, так и в кассе музея. «Пушкинская карта» работает по всей России: с её помощью можно посещать культурные мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны.

Фото: 1MI

Куда сходить по карте в Белгороде?

В Белгородской области в проекте «Пушкинская карта» принимают участие 35 учреждений культуры: театры, музеи, галереи, филармония. По карте можно ходить и в кинотеатры — но только на российские фильмы. Для детей доступны мастер-классы, квизы и квесты. Полный перечень мероприятий доступен на сайте «Культура.РФ».

Фото: ИА "Бел.Ру"

Список мест, куда можно бесплатно сходить с «Пушкинской картой» в Белгородской области:

  • Белгородский драматический театр им. М. С. Щепкина;
  • Белгородский государственный историко-краеведческий музей;
  • Белгородский государственный музей народной культуры;
  • Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»;
  • Белгородский государственный литературный музей;
  • Белгородский государственный художественный музей;
  • Музей Косенкова;
  • Белгородский государственный театр кукол;
  • Белгородская государственная филармония;
  • Фотогалерея им. Собровина;
  • Центр народного творчества ДК «Энергомаш»;
  • Белгородская государственная универсальная научная библиотека и другие библиотеки системы;
  • Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В. Я. Ерошенко;
  • Выставочный зал «Родина»;
  • Городской центр народного творчества «Сокол»;
  • Кинотеатр «Гринн Фильм»;
  • Кинотеатр «Победа»;
  • Кинотеатр «Радуга»;
  • Дом офицеров.
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