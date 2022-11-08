Это банковская карта, которую может получить каждый гражданин РФ от 14 до 22 лет. На карту, виртуальную или пластиковую, начисляют 5 тыс. рублей. Деньги можно потратить на билеты в театры, музеи и на концерты. При этом пополнить баланс самостоятельно нельзя: каждый год сумму обновляет государство. Деньги будут поступать до того момента, пока держателю не исполнится 23 года.
Нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги». После подтверждения аккаунта необходимо установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура». С его помощью можно получить «Пушкинскую карту» — виртуальную или пластиковую. Последнюю получать необязательно — для посещения культурных мест хватает и цифрового варианта. В том случае, если у вас нет доступа к смартфону, оформить пластиковую карту с уникальным дизайном можно в любом отделении «Почта Банка».
Деньги можно потратить на походы в музеи, театры, выставки. Купить билет можно как онлайн, в приложении, так и в кассе музея. «Пушкинская карта» работает по всей России: с её помощью можно посещать культурные мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны.
В Белгородской области в проекте «Пушкинская карта» принимают участие 35 учреждений культуры: театры, музеи, галереи, филармония. По карте можно ходить и в кинотеатры — но только на российские фильмы. Для детей доступны мастер-классы, квизы и квесты. Полный перечень мероприятий доступен на сайте «Культура.РФ».