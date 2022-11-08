Это банковская карта, которую может получить каждый гражданин РФ от 14 до 22 лет. На карту, виртуальную или пластиковую, начисляют 5 тыс. рублей. Деньги можно потратить на билеты в театры, музеи и на концерты. При этом пополнить баланс самостоятельно нельзя: каждый год сумму обновляет государство. Деньги будут поступать до того момента, пока держателю не исполнится 23 года.