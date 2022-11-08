Против белгородца, вручившего приятелю муляж гранаты, возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет колонии.
Инцидент произошёл 2 ноября. В полицию поступило сообщение, что белгородец держит в руках гранату. Всё происходило прямо в центре города. На место приехали правоохранители, а 32-летнего потерпевшего доставили в отдел.
Как выяснили полицейские, мужчины вместе выпивали и поругались. Злоумышленник решил припугнуть потерпевшего и вручил ему «гранату», вырвав чеку. Белгородец испугался за свою жизнь, вышел из квартиры и позвонил в полицию.
Подозреваемого оперативники задержали. Ему грозит тюремный срок. Пока фигуранту дела избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.