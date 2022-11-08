Как выяснили полицейские, мужчины вместе выпивали и поругались. Злоумышленник решил припугнуть потерпевшего и вручил ему «гранату», вырвав чеку. Белгородец испугался за свою жизнь, вышел из квартиры и позвонил в полицию.