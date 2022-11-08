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Пошутил на тюремный срок: вручивший приятелю муляж гранаты белгородец пойдёт под суд

Вчера, 12:30
Фото: 1MI
Мужчина после ссоры вручил приятелю муляж гранаты и напугал его. Потерпевший обратился в полицию, сообщили в региональном УМВД.

Против белгородца, вручившего приятелю муляж гранаты, возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет колонии.

Инцидент произошёл 2 ноября. В полицию поступило сообщение, что белгородец держит в руках гранату. Всё происходило прямо в центре города. На место приехали правоохранители, а 32-летнего потерпевшего доставили в отдел.

Как выяснили полицейские, мужчины вместе выпивали и поругались. Злоумышленник решил припугнуть потерпевшего и вручил ему «гранату», вырвав чеку. Белгородец испугался за свою жизнь, вышел из квартиры и позвонил в полицию.

Подозреваемого оперативники задержали. Ему грозит тюремный срок. Пока фигуранту дела избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. 

 

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#Наталья Корявых#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Муляж гранаты#Шутник#Уголовное дело
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