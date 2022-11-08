Поплыть грунту под многоэтажкой в Старом Осколе помешает ремонт подпорной стены

Тогда эту разрушающуюся стену не отремонтировали. Плывуна здесь нет, хотя и водоём рядом. Однако бетонная стена, сдерживающая грунт в окрестностях жилого дома, требовала укрепления.
«Наши строители и проектировщики подошли к решению проблемы основательно. Чтобы обеспечить надёжность и остановить разрушение старого ограждения по всему периметру, возвели новую подпорную стену», — написал глава Старооскольского округа Андрей Чесноков в своём телеграм- канале.
Уже завершили основной этап строительства. Закончить планируют к середине декабря. А в следующем году стену покрасят.
Всего потребуется более 3000 кубометров бетона и порядка 200 тонн арматуры. Это конструкция шириной от 0,6 до 1,5 м, высотой от 4,5 до 6,5 м и протяжённостью в 142 м. Стоимость всех работ составит почти 29 млн рублей.
Андрей Чесноков, глава Старооскольского округа