Под Белгородом завершают строительство соединяющего два села моста

В Шебекинском горокруге завершается строительство моста, соединяющего сёла Графовка и Безлюдовка. На работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» потратили 150 млн рублей.
Дорожники уже уложили новое покрытие, смонтировали железобетонные блоки, оборудовали насыпи. В ближайшее время рабочие займутся установкой ограждения. Также они нанесут разметку и поставят дорожные знаки.
Объект важен для жителей, поскольку по этой дороге можно добраться до школы, почты, детсада, семейного врача и Дома культуры.
Напомним, в Белгороде 1 ноября открыли движение на низовом мосту через Северский Донец на улице Волчанской. Ремонт верхового моста завершился этим летом.