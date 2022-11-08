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Под Белгородом завершают строительство соединяющего два села моста

Вчера, 11:54
Фото: администрация Шебекинского городского округа
На работы потратили 150 млн рублей. Дорожники уже уложили новое покрытие, сообщили в региональном правительстве.

В Шебекинском горокруге завершается строительство моста, соединяющего сёла Графовка и Безлюдовка. На работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» потратили 150 млн рублей.

Дорожники уже уложили новое покрытие, смонтировали железобетонные блоки, оборудовали насыпи. В ближайшее время рабочие займутся установкой ограждения. Также они нанесут разметку и поставят дорожные знаки.

Объект важен для жителей, поскольку по этой дороге можно добраться до школы, почты, детсада, семейного врача и Дома культуры.

Напомним, в Белгороде 1 ноября открыли движение на низовом мосту через Северский Донец на улице Волчанской. Ремонт верхового моста завершился этим летом. 

 

В мэрии Белгорода показали, как выглядит мост на Волчанской после ремонта
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#Наталья Корявых#Касается каждого#Шебекинский горокруг#Ремонт моста#Нацпроекты
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