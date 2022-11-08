Пленный солдат ВСУ рассказал о планах устроить теракт в Белгородской области

Диверсанты хотели проникнуть на территорию РФ на технике с российской символикой. Целью было уничтожение инфраструктуры приграничных регионов. Об этом рассказал военнопленный Павел Ткачук, которого российская армия взяла под Артёмовском. Он служил в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.
Также пленный рассказал, что украинская армия несёт большие потери в Донбассе, бойцы морально подавлены.
Напомним, в конце апреля в Белгородской области задержали двоих российских диверсантов, которые собирали информацию о российских военнослужащих и передавали её украинской стороне. Они готовили диверсию на железной дороге в Томаровке.
А в октябре в Брянске задержали украинского диверсанта, он готовил теракт на складе транспортно-логистической компании.