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Пленный солдат ВСУ рассказал о планах устроить теракт в Белгородской области

Вчера, 05:24
Фото: 1MI
Украина планировала устроить теракты в трёх приграничных регионах России: Белгородской, Курской и Брянской областях, передаёт РИА «Новости».

Диверсанты хотели проникнуть на территорию РФ на технике с российской символикой. Целью было уничтожение инфраструктуры приграничных регионов. Об этом рассказал военнопленный Павел Ткачук, которого российская армия взяла под Артёмовском. Он служил в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Также пленный рассказал, что украинская армия несёт большие потери в Донбассе, бойцы морально подавлены.

Напомним, в конце апреля в Белгородской области задержали двоих российских диверсантов, которые собирали информацию о российских военнослужащих и передавали её украинской стороне. Они готовили диверсию на железной дороге в Томаровке.

А в октябре в Брянске задержали украинского диверсанта, он готовил теракт на складе транспортно-логистической компании.

Видео: РИА Новости
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#Инна Рогова#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Брянская область#Курская область#Видео
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