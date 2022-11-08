Пленный солдат ВСУ рассказал о планах устроить теракт в Белгородской области

Диверсанты хотели проникнуть на территорию РФ на технике с российской символикой. Целью было уничтожение инфраструктуры приграничных регионов. Об этом рассказал военнопленный Павел Ткачук, которого российская армия взяла под Артёмовском. Он служил в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.