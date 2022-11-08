Около 3,5 млн тюльпанов высадят в Белгороде до конца ноября

Дополнительно к выкопанным весной 1,5 млн тюльпанам в Белгороде закупили ещё порядка 2 млн луковиц восьми разных сортов. Ещё около 1,5 млн луковиц оставили в почве на зиму. В целом весной 2023 года в Белгороде зацветут около 5 млн тюльпанов.
Сейчас композиции высаживают там, где до этого их не было: обновятся цветники и клумбы на Свято-Троицком и Народном бульварах, на Харьковской горе.
Рассчитываем, что этой весной город преобразится и станет похожим на красочную весеннюю историю. Мы бы хотели, чтобы жители Белгорода окунулись в атмосферу радости от встречи весны, не уходя далеко от дома.
Елена Семенкова.
Около 700 тыс. цветов уже высадили на Мичуринской аллее, активно сажают тюльпаны на улице 50-летия Белгородской области, на Свято-Троицком бульваре.
Планируется высадка тюльпанов в Центральном парке, в парках Победы и Памяти. Однолетники также появятся в небольших скверах, например, в сквере Надежды — там цветы дополнят композиции из многолетников.
Когда тюльпаны отцветут, на их место либо высадят летники, либо положат газон. Есть и третий вариант — к растениям могут подсадить двулетники или посевные цветники.