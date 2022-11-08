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Около 3,5 млн тюльпанов высадят в Белгороде до конца ноября

Вчера, 14:52
Фото: Bel.ru
По словам главного ландшафтного архитектора Белгорода Елены Семенковой, до конца месяца в Белгороде высадят 3,5 млн тюльпанов – в том числе те цветы, которые выкопали прошлой весной.

Дополнительно к выкопанным весной 1,5 млн тюльпанам в Белгороде закупили ещё порядка 2 млн луковиц восьми разных сортов. Ещё около 1,5 млн луковиц оставили в почве на зиму. В целом весной 2023 года в Белгороде зацветут около 5 млн тюльпанов. 

Сейчас композиции высаживают там, где до этого их не было: обновятся цветники и клумбы на Свято-Троицком и Народном бульварах, на Харьковской горе.

Рассчитываем, что этой весной город преобразится и станет похожим на красочную весеннюю историю. Мы бы хотели, чтобы жители Белгорода окунулись в атмосферу радости от встречи весны, не уходя далеко от дома.
Елена Семенкова.

Около 700 тыс. цветов уже высадили на Мичуринской аллее, активно сажают тюльпаны на улице 50-летия Белгородской области, на Свято-Троицком бульваре

Планируется высадка тюльпанов в Центральном парке, в парках Победы и Памяти. Однолетники также появятся в небольших скверах, например, в сквере Надежды — там цветы дополнят композиции из многолетников.

Когда тюльпаны отцветут, на их место либо высадят летники, либо положат газон. Есть и третий вариант — к растениям могут подсадить двулетники или посевные цветники.

Фото: Администрация Белгорода
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#Артем Черненко#Город#Новости Белгорода#Белгород#Елена Семенкова#Тюльпаны#Однолетники
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