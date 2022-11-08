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Не только Москва: где зарабатывают больше, чем в Белгородской области

Вчера, 15:26
Фото: 1MI

В четырёх регионах ЦФО зарплаты оказались выше, чем в Белгородской области

Средняя номинальная начисленная зарплата сотрудников организаций региона в январе–августе составила 46,2 тыс. рублей, а в августе — 47,3 тыс. рублей, сообщает Росстат. Выше, чем в Белгородской области, зарплата в ЦФО была в Москве, Московской, Тульской и Калужской областях.

Росстат представил данные о средней номинальной начисленной зарплате сотрудников организаций в регионах. Белгородская область среди субъектов в ЦФО по этому показателю попала в топ-5.

В январе–августе, согласно данным ведомства, средняя номинальная начисленная зарплата работников составила 46 181 рубль. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 15,4%.

Средняя зарплата за восемь месяцев была выше только в Москве (118 378 рублей), Подмосковье (67 637 рублей), Калужской (51 313 рублей) и Тульской (48 171 рубль) областях.

В августе 2022 года в Белгородской области средняя номинальная начисленная зарплата работников составила 47 313 рублей. Она больше в сравнении с тем же месяцем 2021 года на 16,4%, но меньше в сравнении с июлем текущего года на 2%.

По размеру зарплаты в августе Белгородская область в ЦФО заняла четвёртое место. Её обошли Москва (109 060 рублей) и Подмосковье (65 718 рублей), а также Калужская область (49 193 рубля).

В среднем по РФ средняя номинальная начисленная зарплата сотрудников организаций в январе–августе составила 61 781 рубль, в августе — 59 907 рублей.

Отметим, что, по данным Белгородстата, средняя номинальная начисленная зарплата в августе в Белгороде составила 54,2 тыс. рублей.

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