Не только Москва: где зарабатывают больше, чем в Белгородской области

Росстат представил данные о средней номинальной начисленной зарплате сотрудников организаций в регионах. Белгородская область среди субъектов в ЦФО по этому показателю попала в топ-5.
В январе–августе, согласно данным ведомства, средняя номинальная начисленная зарплата работников составила 46 181 рубль. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 15,4%.
Средняя зарплата за восемь месяцев была выше только в Москве (118 378 рублей), Подмосковье (67 637 рублей), Калужской (51 313 рублей) и Тульской (48 171 рубль) областях.
В августе 2022 года в Белгородской области средняя номинальная начисленная зарплата работников составила 47 313 рублей. Она больше в сравнении с тем же месяцем 2021 года на 16,4%, но меньше в сравнении с июлем текущего года на 2%.
По размеру зарплаты в августе Белгородская область в ЦФО заняла четвёртое место. Её обошли Москва (109 060 рублей) и Подмосковье (65 718 рублей), а также Калужская область (49 193 рубля).
В среднем по РФ средняя номинальная начисленная зарплата сотрудников организаций в январе–августе составила 61 781 рубль, в августе — 59 907 рублей.
Отметим, что, по данным Белгородстата, средняя номинальная начисленная зарплата в августе в Белгороде составила 54,2 тыс. рублей.