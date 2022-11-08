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На ж/д путях в Брянске обнаружили мину-лепесток

Вчера, 11:34
Фото: dnr-news.ru
Мина оказалась пустой. При этом сообщалось, что боеприпас нашли в районе детсада, пишут «Брянские новости».

В районе ж/д путей в Брянске нашли пустую мину-лепесток. В соцсетях при этом распространяли информацию, что боеприпас обнаружили в 300 метрах от детсада в Фокинском районе.

Также в Сети сообщали недостоверные данные, что в городе разбросали противопехотные мины-лепестки. Фотографии начали публиковать местные паблики.

Жителей Брянска просили соблюдать осторожность. Оказалось, что подобным образом себя решил прорекламировать один из телеграм-каналов. В органах власти журналистам заявили, что пустая мина находилась вблизи железнодорожного полотна, а не около образовательных учреждений.

 

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#Наталья Корявых#Операция на Украине#Черноземье#Брянская область#Железная дорога#Мина-лепесток
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