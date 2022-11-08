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«Мы едем делать мир»: военный поблагодарил белгородцев за помощь с квадрокоптером

Вчера, 11:14
Мобилизованный житель Корочанского района поблагодарил земляков за оказанное содействие. Его обращение опубликовали в соцсетях.

Мобилизованный военнослужащий благодарит белгородцев за оказанную помощь. Отдельное спасибо прозвучало для родителей Погореловской средней школы и сотрудников детсада «Жемчужинка» в Корочанском районе.

Сам военный ранее проживал в муниципалитете. Он оценил помощь белгородцев в сборе средств на квадрокоптер. Напоследок мужчина отметил, что они «едут делать мир».

Ранее губернатор Вячеслав Гладков возил обмундирование для мобилизованных белгородцев в соседний регион. Также глава региона до этого заявил, что Белгородская область будет оказывать посильную помощь военным с экипировкой. 

 

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#Наталья Корявых#Операция на Украине#Корочанский район#Мобилизованные#Помощь в сборах
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