«Мы едем делать мир»: военный поблагодарил белгородцев за помощь с квадрокоптером

Мобилизованный военнослужащий благодарит белгородцев за оказанную помощь. Отдельное спасибо прозвучало для родителей Погореловской средней школы и сотрудников детсада «Жемчужинка» в Корочанском районе.
Сам военный ранее проживал в муниципалитете. Он оценил помощь белгородцев в сборе средств на квадрокоптер. Напоследок мужчина отметил, что они «едут делать мир».
Ранее губернатор Вячеслав Гладков возил обмундирование для мобилизованных белгородцев в соседний регион. Также глава региона до этого заявил, что Белгородская область будет оказывать посильную помощь военным с экипировкой.