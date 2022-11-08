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Могут ли белгородцы получить компенсацию аренды жилья в другом регионе?

Вчера, 17:20
Фото: 1MI

Вячеслав Гладков: компенсация аренды жилья в других регионах не предусмотрена

Гладков во время прямой линии «10 вопросов губернатору» ответил на вопрос, почему белгородцам компенсируют жильё только в пределах области.

У некоторых жителей Белгорода после отъезда части белгородцев в Подмосковье и Тульскую область возникли к губернатору вопросы. А именно — почему нельзя воспользоваться субсидией размером в 10 тыс. рублей на аренду жилья за пределами Белгородской области?

Женщину, которая задала этот вопрос Вячеславу Гладкову, интересовал отъезд в Ярославль.

«Зачем тогда вы говорите, что жители могут забирать своих детей и увозить в другие регионы?», — спросила Ольга.

Вячеслав Гладков же ответил Ольге, что такой информации не давал. Речь о материальной помощи в аренде жилья была адресована жителям населённых пунктов, в которых ввели режим ЧС из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.

Решение принималось и обрабатывалось для тех муниципальных образований, где объявлена чрезвычайная ситуация.
Вячеслав Гладков

Да и в целом такое решение связано с тем, что гостиниц и пунктов временного размещения на всех эвакуированных жителей не хватает, а жить в палатках, особенно сейчас, — не вариант.

Вячеслав Гладков подчеркнул, что компенсация жилья возможна именно в Белгородской области:
Иначе у нас разъедутся люди: врачи, учителя, инженеры и другие работники. Тогда начнутся проблемы другого уровня.

Губернатор не хочет, чтобы люди уехали из области и «потеряли связь со своей родиной». Базовая задача — это безопасность жителей, но напряжённая ситуация наблюдается не по всей Белгородской области.

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#Алина Харина#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Город#Губернатор#Вынужденные переселенцы#Субсидии#Компенсация жилья
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