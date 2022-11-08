Мобилизованные в конце октября белгородцы получат выплаты в ближайшие дни

Мужчина, представившийся только по имени, поинтересовался у главы местной администрации: «Где деньги?» Руслан спросил чиновника, как долго ждать полагающегося пособия.
Андрей Чесноков пояснил, что выплаты землякам, попавшим под мобилизацию в середине осени, уже перечислены и будут на счетах людей на днях.
По мобилизованным 19, 20 октября и в последующие дни. Сегодня сделаны перечисления в банк. В ближайшие день-два ждите поступления на счета, реквизиты которых вы указали при подаче заявления.
Андрей Чесноков, глава Старооскольского горокруга
Ранее мы писали о порядке предоставления необходимых документов и получении перечислений. Предварительно собирали письменные заявления мобилизованных, которые указывали, на какие счета переводить деньги. Реквизиты можно было указывать как свои личные, так и родственников.
Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что семьям мобилизованных уже перечислили свыше 390 млн рублей. До конца этой недели власти пообещали завершить работу с выплатами — все деньги по заявлениям поступят на счета.