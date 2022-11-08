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Мобилизованные в конце октября белгородцы получат выплаты в ближайшие дни

Вчера, 05:40
Фото: 1MI
Денежный вопрос волновал одного из участников прямого эфира в соцсети с градоначальником Старого Оскола Белгородской области Андреем Чесноковым.

Мужчина, представившийся только по имени, поинтересовался у главы местной администрации: «Где деньги?» Руслан спросил чиновника, как долго ждать полагающегося пособия.

Андрей Чесноков пояснил, что выплаты землякам, попавшим под мобилизацию в середине осени, уже перечислены и будут на счетах людей на днях.

По мобилизованным 19, 20 октября и в последующие дни. Сегодня сделаны перечисления в банк. В ближайшие день-два ждите поступления на счета, реквизиты которых вы указали при подаче заявления.
Андрей Чесноков, глава Старооскольского горокруга

Ранее мы писали о порядке предоставления необходимых документов и получении перечислений. Предварительно собирали письменные заявления мобилизованных, которые указывали, на какие счета переводить деньги. Реквизиты можно было указывать как свои личные, так и родственников.

Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что семьям мобилизованных уже перечислили свыше 390 млн рублей. До конца этой недели власти пообещали завершить работу с выплатами — все деньги по заявлениям поступят на счета.

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#Татьяна Панарина#Общество#Частичная мобилизация#Белгородская область#Старый Оскол#Андрей чесноков#Выплаты
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