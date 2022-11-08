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Многолетники и розы вернутся на клумбы Свято-Троицкого бульвара в Белгороде

Вчера, 13:26
Фото: 1MI
Как сообщила во время брифинга главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова, в центре Белгорода планируется реконструкция цветочного оформления клумб с помощью многолетников.

С помощью реставрации многолетников архитекторы хотят добиться в городе длительного декоративного эффекта. Кроме того, весной к цветникам добавятся тюльпаны — они разбавят весеннее цветение.

Также разработан проект реконструкции цветочного оформления Свято-Троицкого бульвара: к уже высаженным гортензиям добавят многолетники и розы.

Мы рассчитываем приступить к реализации проекта после цветения тюльпанов. Учитывая, что розы очень хорошо себя чувствуют в Белгороде, считаю целесообразным обратиться к опыту их выращивания на клумбах. Может быть, уже в другой стилистике. Но планируем, что розы на клумбы города будут возвращаться в течение следующих летних периодов.
Елена Семенкова.

Таким образом, по словам архитектора, уже в июне Белгород увидит результаты нового цветочного оформления.

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#Артем Черненко#Новости Белгорода#Цветы#Свято-троицкий бульвар#Белгород#Елена Семенкова#Тюльпаны#Розы#Многолетники#Город#Эксклюзив
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