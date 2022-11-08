Многолетники и розы вернутся на клумбы Свято-Троицкого бульвара в Белгороде

С помощью реставрации многолетников архитекторы хотят добиться в городе длительного декоративного эффекта. Кроме того, весной к цветникам добавятся тюльпаны — они разбавят весеннее цветение.
Также разработан проект реконструкции цветочного оформления Свято-Троицкого бульвара: к уже высаженным гортензиям добавят многолетники и розы.
Мы рассчитываем приступить к реализации проекта после цветения тюльпанов. Учитывая, что розы очень хорошо себя чувствуют в Белгороде, считаю целесообразным обратиться к опыту их выращивания на клумбах. Может быть, уже в другой стилистике. Но планируем, что розы на клумбы города будут возвращаться в течение следующих летних периодов.
Елена Семенкова.
Таким образом, по словам архитектора, уже в июне Белгород увидит результаты нового цветочного оформления.