Командиры батальонов при частичной мобилизации будут зарабатывать 243 тыс. рублей

В МО РФ рассказали о порядке выплат для военнослужащих, предусмотренных в рамках частичной мобилизации. Известно, что командиры батальонов будут зарабатывать порядка 243 тыс. рублей.
Минимальная сумма выплат военным — 195 тыс. рублей. Она положена всем рядовым военнослужащим. Ежемесячные выплаты для сержантов и офицеров будут выше.
Командиры взводов будут зарабатывать порядка 225 тыс. рублей. Деньги военным переводят на карту в период с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц службы.
Денежное довольствие мобилизованных облагается подоходным налогом, как и у контрактников. Выплата в размере 158 тыс. рублей, установленная президентом Владимиром Путиным, налогом не облагается.