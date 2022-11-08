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Командиры батальонов при частичной мобилизации будут зарабатывать 243 тыс. рублей

Вчера, 11:58
Фото: 1MI
В Минобороны РФ рассказали о порядке выплат для мобилизованных россиян. Подробности сообщают «Новые известия».

В МО РФ рассказали о порядке выплат для военнослужащих, предусмотренных в рамках частичной мобилизации. Известно, что командиры батальонов будут зарабатывать порядка 243 тыс. рублей.

Минимальная сумма выплат военным — 195 тыс. рублей. Она положена всем рядовым военнослужащим. Ежемесячные выплаты для сержантов и офицеров будут выше.

Командиры взводов будут зарабатывать порядка 225 тыс. рублей. Деньги военным переводят на карту в период с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц службы.

Денежное довольствие мобилизованных облагается подоходным налогом, как и у контрактников. Выплата в размере 158 тыс. рублей, установленная президентом Владимиром Путиным, налогом не облагается. 

 

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#Наталья Корявых#Операция на Украине#Выплаты мобилизованным
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