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Клиенты малого и среднего бизнеса Альфа-Банка могут подключить овердрафт бесплатно

Вчера, 13:55
Компании смогут воспользоваться «запасным кошельком» и при необходимости рассчитаться с контрагентами, когда денег на счете не хватает.

У клиентов банка появилась возможность подключить овердрафт на год бесплатно, а пользоваться им, когда нужно дополнительное финансирование. Как это работает: к расчетному счету подключается кредитный лимит, а оплата проходит автоматически, если собственных средств на счете не хватило для проведения платежа.
 
Проценты начисляются только на деньги, которыми клиент воспользовался, а не на весь лимит. Кроме того, клиент платит проценты ровно за тот период, в который он пользовался этими деньгами – и ничего лишнего.
 
60 дней — столько можно находиться «в минусе». Если вернуть деньги в день расчета с контрагентом до 23:00 — проценты не начисляются.
 
Овердрафт – отличная альтернатива классическому кредиту – в таком случае у заемщика всегда есть возможность потратить больше денег, чем есть в текущий момент на счете. И не понадобится делать дополнительные заявки на кредит.  Стандартный тариф для подключения овердрафта – 1% от суммы лимита, но в рамках предложения услуга бесплатная. Максимальный лимит – 30 млн рублей, а сэкономить при этом можно до 300 000 рублей.
 
Подробнее об услуге – на сайте Альфа-Банка.
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