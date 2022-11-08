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Качественный автообзвон клиентов

Вчера, 14:21
Фото: 1MI
Услуга по автообзвону клиентов набирает свою популярность. Сейчас такую опцию можно заказать в сервисе «Звонопёс».

Услуга автообзвон клиентов позволяет добиться взаимодействия с партнерами. При этом делать звонки можно действующим и потенциальным клиентам. Здесь возможен успех только при подходящем тексте озвучки.

Для чего используется автообзвон клиентов

Компания «Звонопёс» предлагает заказчикам удобный и многофункциональный сервис. Автообзвон осуществляется при помощи робота. Клиентам предлагается тестовый баланс, чтобы детально ознакомиться с предлагаемыми функциями. Такая услуга необходима в следующих ситуациях:

  • Проведение опросов. Автообзвон обеспечивает быстрый сбор необходимой статистической информации.
  • Информирование людей. Робот позвонит клиентам и сообщит о начале акционной программы или другого важного события.
  • Повышение продаж. После заказа автообзвона у предпринимателей повышается уровень продажи товара.

Для доступа к этим возможностям пользователю следует создать учетную записать на сайте компании. Для этого вводим e-mail, номер телефона, создаем пароль. Пополнить счет можно любым доступным способом.

Компания «Звонопёс» предлагает большой функционал. Система способна не только определять ответы людей по нажатию кнопок, но и распознавать голос. Это обеспечивается при помощи новых речевых технологий, которые с повышенной точностью определяют ответы.

Рекомендации при создании автообзвона

Пользователи должны детально продумать ролик, который робот будет сообщать людям. При выполнении этой работы рекомендуется учитывать следующие моменты:

  • Наиболее эффективным вариантом считается ролик, которые длится в диапазоне 15-25 секунд. Более длинные записи люди просто не будут слушать. Суть предложения должна быть эффективно вмещена в эти временные рамки.
  • В голосовом обращении рекомендуется использовать закрытые вопросы и точные ответы. Такой разговор будет напоминать диалог с реальным человеком. Поэтому необходимо подготовить ответы на все запросы людей.
  • Рекомендуется записывать послание своим голосом. Такое звонок будет лучше восприниматься людьми, в отличие от голоса робота.

На сайте сервиса «Звонопёс» предлагаются полезные кейсы. С их помощью можно узнать секреты эффективной записи роликов для автообзвона. Такой подход к бизнесу позволит вам привлекать новых клиентов и увеличить процент продажи товара.

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#Общество#Клиент#Колл-центр
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