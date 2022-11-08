Качественный автообзвон клиентов

Услуга автообзвон клиентов позволяет добиться взаимодействия с партнерами. При этом делать звонки можно действующим и потенциальным клиентам. Здесь возможен успех только при подходящем тексте озвучки.
Для чего используется автообзвон клиентов
Компания «Звонопёс» предлагает заказчикам удобный и многофункциональный сервис. Автообзвон осуществляется при помощи робота. Клиентам предлагается тестовый баланс, чтобы детально ознакомиться с предлагаемыми функциями. Такая услуга необходима в следующих ситуациях:
Для доступа к этим возможностям пользователю следует создать учетную записать на сайте компании. Для этого вводим e-mail, номер телефона, создаем пароль. Пополнить счет можно любым доступным способом.
Компания «Звонопёс» предлагает большой функционал. Система способна не только определять ответы людей по нажатию кнопок, но и распознавать голос. Это обеспечивается при помощи новых речевых технологий, которые с повышенной точностью определяют ответы.
Рекомендации при создании автообзвона
Пользователи должны детально продумать ролик, который робот будет сообщать людям. При выполнении этой работы рекомендуется учитывать следующие моменты:
На сайте сервиса «Звонопёс» предлагаются полезные кейсы. С их помощью можно узнать секреты эффективной записи роликов для автообзвона. Такой подход к бизнесу позволит вам привлекать новых клиентов и увеличить процент продажи товара.
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