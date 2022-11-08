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Изменились дата и место проведения Дня клиента «Белгородэнерго»

Вчера, 15:00
Фото: «Белгородэнерго»
Очный прием заявителей состоится 10 ноября.

Очный прием заявителей по вопросу осуществления технологического присоединения к сетям филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» состоится 10 ноября по адресу: г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 57 (общественная приемная «Единой России»).

Предварительная запись — по электронной почте [email protected] В письме необходимо указать ФИО, суть вопроса, № договора (в случае наличия) и номер телефона для связи.

Для оперативного решения вопросов потребителей День клиента Белгородэнерго планирует проводить еженедельно по четвергам.

#Общество#Белгородская область
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