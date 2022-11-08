Уровень безработицы в Белгородской области по состоянию на июль–сентябрь 2022 года составил 3,6%. При этом численность рабочей силы в регионе равняется 826,9 тыс. человек.
Уровень занятости, согласно статистике, превысил 61%. Также уточняется, что число занятых в регионе составило 796,9 тыс. человек. Безработных насчитывается 30 тыс.
В Брянской области Росстат насчитал 3% безработных, в Воронежской области — 3,3%. В Курской области показатель составил 3,1%, чуть выше в Липецкой — 3,2%. Аналогичный результат у Тамбовской области. В Орловской области уровень безработицы достиг 3,6%.
Напомним, Белгородская область заняла 21-е место в рейтинге по рынку труда. Ситуация по сравнению с 2020 годом улучшилась. Ранее сообщалось, что область вошла в топ-20 регионов с низкой безработицей.