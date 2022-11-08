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Хуже Курска, лучше Ярославля: что с безработицей в Белгородской области?

Вчера, 08:08
Фото: 1MI

Уровень безработицы в Белгородской области оказался одним из самых высоких в ЦФО

Уровень безработицы в регионе превысил 3,6%. Численность рабочей силы превышает 826 тыс. человек, следует из данных, опубликованных Росстатом.

Уровень безработицы в Белгородской области по состоянию на июль–сентябрь 2022 года составил 3,6%. При этом численность рабочей силы в регионе равняется 826,9 тыс. человек.

Уровень занятости, согласно статистике, превысил 61%. Также уточняется, что число занятых в регионе составило 796,9 тыс. человек. Безработных насчитывается 30 тыс.

В Брянской области Росстат насчитал 3% безработных, в Воронежской области — 3,3%. В Курской области показатель составил 3,1%, чуть выше в Липецкой — 3,2%. Аналогичный результат у Тамбовской области. В Орловской области уровень безработицы достиг 3,6%.

Напомним, Белгородская область заняла 21-е место в рейтинге по рынку труда. Ситуация по сравнению с 2020 годом улучшилась. Ранее сообщалось, что область вошла в топ-20 регионов с низкой безработицей

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#Наталья Корявых#Общество#Эксклюзив#Уровень безработицы#Статистика Россстата
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