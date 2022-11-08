Горы по колено. Как слабовидящая белгородка покоряет вершины

— Моё стремление быть полезным людям, быть в обществе. Я не могу сидеть в четырёх стенах. Мне нужно общение. Я люблю помогать людям, а также получают это помощь в ответ. У меня очень большой круг друзей. На день рождения мне позвонили 60 человек, это всё люди с которыми я общаюсь, которых я люблю. А это число уже о многом говорит, — делится Наталия.