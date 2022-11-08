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Горы по колено. Как слабовидящая белгородка покоряет вершины

Вчера, 20:04
Наталия Лесникова уже на пенсии, но это не мешает ей вести активный образ жизни. Она настоящая экстремалка, любит драйв и адреналин. Белгородка идёт по жизни с позитивным настроем и берёт от нее максимум.

Если вы увидите женщину, которая участвует в спортивных соревнованиях по велотандему, прыгает с тарзанки или осваивает езду на квадроцикле, то знайте: это участница проекта #безграничные_возможности2022 Наталия.

У пенсионерки первая группа инвалидности по зрению, но она ведёт настолько активный образ жизни, что некоторые даже могут позавидовать.

 

Моё стремление быть полезным людям, быть в обществе. Я не могу сидеть в четырёх стенах. Мне нужно общение. Я люблю помогать людям, а также получают это помощь в ответ.  У меня очень большой круг друзей. На день рождения мне позвонили 60 человек, это всё люди с которыми я общаюсь, которых я люблю. А это число уже о многом говорит, — делится Наталия.

 

Наша участница обожает путешествовать по югу Россию, а особенно — море. Каждый год Наталия ездит к волнам, горам, там она заряжается позитивом, как говорит сама героиня проекта, это то, что её вдохновляет и помогает набраться сил и отдохнуть.

 

И все поездки у неё всегда проходят активно, белгородка всегда старается увезти как можно больше воспоминаний. Наталья не из тех, кто любит тишину и уединение, — она настоящая экстремалка.  Если она едет на море, то всегда запрыгивает на гидроцикл или квадрацикл, а если там есть тарзанка, то она обязательно с ней спрыгнет.

 

Я всё хочу испытать, даже по горам полазить. Хотя и зрения у меня нет, но всё, что мне доступно, я всем занимаюсь. Сейчас я участвую в велотандемах, мы катаемся по Курской трассе, получаем драйв. Солнце, ветер, адреналин и позитив, — участница проекта.

 

Наталия не только на море энергично проводит время, как только она возвращается домой, то сразу же находит себе новое занятие, сидеть на месте сложа руки — это не про неё.

 

Совсем недавно Наталия стала членом бюро по культурно-массовым мероприятиям, пенсионерка не только активизирует людей, но и сама старается участвовать во всех концертах. Наша участница поёт в коллективе. А между делом ведёт кружок по домоводству. Наталья плетёт из бисера невероятные поделки, украшения занимают отдельную полку в её комнате.  

 

— Я стараюсь за всё браться сама, потому что не всегда есть возможность попросить помощи у кого-то. А если уже не справляюсь, то тогда уже прошу, а вообще старюсь всё делать сама. Но у меня есть один страх. Я боюсь машин, сейчас они везде и мне сложно сориентироваться, — Наталия.

#Марина Колодкина#Общество#Видео
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