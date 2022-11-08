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Гладков рассказал о помощи белгородским призывникам на линии фронта

Вчера, 20:43
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области поддерживает связь с воинскими частями, в которых служат белгородцы, о чём рассказал на своей прямой линии.

После окончания мероприятий по частичной мобилизации белгородцев беспокоят состояние и снаряжение наших военных, которые уже прошли обучение и находятся на линии фронта.

Одна из жительниц Белгородской области поинтересовалась, как помогать ребятам, которые «уже на другой стороне». Будут ли им выдавать тёплые вещи или нужно их передать, и как это в таком случае сделать.

Правительство Белгородской области старается поддерживать связь с призванными военнослужащими.

Вячеслав Гладков поделился со слушателями, что сегодня, 8 ноября, разговаривал с командованием одной из воинских частей, в составе которой служат белгородцы.

160 комплектов дополнительного снаряжения, подготовленного белгородскими властями, скоро направят в эту военную часть.

Будет приходить информация – будем помогать всем, кому помощь нужна.
Вячеслав Гладков
Около 3 тыс. военнослужащих получили снаряжение от Белгородской области
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#Алина Харина#Военные#Губернатор#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Мобилизованный#Помощь военным#Военнослужащие#Снаряжение
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