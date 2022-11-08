Гладков рассказал о помощи белгородским призывникам на линии фронта

После окончания мероприятий по частичной мобилизации белгородцев беспокоят состояние и снаряжение наших военных, которые уже прошли обучение и находятся на линии фронта.
Одна из жительниц Белгородской области поинтересовалась, как помогать ребятам, которые «уже на другой стороне». Будут ли им выдавать тёплые вещи или нужно их передать, и как это в таком случае сделать.
Правительство Белгородской области старается поддерживать связь с призванными военнослужащими.
Вячеслав Гладков поделился со слушателями, что сегодня, 8 ноября, разговаривал с командованием одной из воинских частей, в составе которой служат белгородцы.
160 комплектов дополнительного снаряжения, подготовленного белгородскими властями, скоро направят в эту военную часть.
Будет приходить информация – будем помогать всем, кому помощь нужна.
Вячеслав Гладков