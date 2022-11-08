«ФИТ» или Минкульт: кто же заплатит штраф за украденное фото на портале «Культура.РФ»

Разбирательства начались с того, что ООО «Восьмая заповедь» подало в суд на Минкультуры РФ. Компания хотела взыскать с федерального ведомства 100 тыс. рублей.
Поводом стала фотография, размещённая на портале «Культура.РФ» в статье «Сердце Ямала — мой Уренгой». В шапке с названием информации и в галерее был снимок, автором которого является Сергей Анисимов из Салехарда.
При использовании его фотографии нарушили исключительное право правообладателя. Снимок обрезали по краям, а после незаконно довели произведение до всеобщего сведения, следует из материалов дела. «Восьмая заповедь» обратилась в суд, так как автор фото ранее передал исключительное право компании на свой снимок.
Администратором и владельцем сайта «Культура.РФ» является федеральное Министерство культуры, поэтому его и привлекли в качестве ответчика. Однако в ведомстве подчеркнули, что техподдержкой, развитием и наполнением контента по госконтракту занималось белгородское ООО «Фабрика информационных технологий». В связи с этим министерство заявляло, что является ненадлежащим ответчиком. К слову, компания «ФИТ» тоже просила вступить в дело в качестве соответчика.
Однако в феврале Арбитражный суд Москвы отказал в том, чтобы привлечь белгородскую фирму как соответчика. С Минкультуры РФ тем временем взыскали 20 тыс. рублей за нарушение исключительных прав на фотографию и расходы по уплате госпошлины в 2 тыс. рублей.
«Фабрика информационных технологий» и федеральное ведомство не согласились и подали апелляционные жалобы. Белгородская фирма в том числе просила отменить прежнее решение, заменить ненадлежащего ответчика и снизить размер компенсации до 10 тыс. рублей.
Девятый арбитражный апелляционный суд, впрочем, производство по апелляционной жалобе компании «ФИТ» постановил прекратить. Решение Арбитражного суда Москвы оставили в силе. Минкультуры РФ не удалось убедить суд, что ответственность за содержание материалов была на белгородской компании.
ООО «ФИТ» подало кассационную жалобу в Суд по интеллектуальным правам на оба решения. Одновременно с этим белгородская компания заявила ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу кассационной жалобы.
В октябре фирме Жернового в суде вновь отказали. Дело в том, что срок подачи кассационной жалобы составляет два месяца. Последнее решение по делу было принято 9 июня. В «ФИТ» заявили, что о постановлении Девятого арбитражного суда узнали от Минкультуры РФ только 19 сентября, а жалобу белгородская компания подала 23 сентября, хотя срок истёк ещё в августе.
Суд по интеллектуальным правам не посчитал то, что «ФИТ» поздно узнал о решении суда от Минкультуры, уважительной причиной, так как компания не предоставила доказательств. В итоге жалобу компании не удовлетворили.
Вместе с тем в ноябре на сайте Арбитражного суда Белгородской области появилась информация о том, что решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью отменили. Дело передали на новое рассмотрение.
ООО «Фабрика информационных технологий» зарегистрировано в 2007 году в Белгороде. Основным видом деятельности указана разработка компьютерного ПО. Директором и учредителем компании является Фёдор Жерновой — бывший депутат горсовета и Белгородской областной думы.
Ранее стало известно, что ещё одна компания Жернового — ООО «Медиа Сервис» — заключила с Минкультуры РФ два контракта на 185 млн рублей.