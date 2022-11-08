«ФИТ» или Минкульт: кто же заплатит штраф за украденное фото на портале «Культура.РФ»

Администратором и владельцем сайта «Культура.РФ» является федеральное Министерство культуры, поэтому его и привлекли в качестве ответчика. Однако в ведомстве подчеркнули, что техподдержкой, развитием и наполнением контента по госконтракту занималось белгородское ООО «Фабрика информационных технологий». В связи с этим министерство заявляло, что является ненадлежащим ответчиком. К слову, компания «ФИТ» тоже просила вступить в дело в качестве соответчика.