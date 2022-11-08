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Филармонии Белгорода и Донецка подписали договор о сотрудничестве

Вчера, 07:25
Фото: группа донецкой филармонии в ВК
Договор вступил в действие 6 ноября. Его подписали в Белгороде, сообщили в группе донецкой филармонии «ВКонтакте».

Белгородская и донецкая филармонии подписали договор о сотрудничестве. Он вступил в действие 6 ноября.

Целью сотрудничества стали повышение социальной активности и формирование среды общения, удовлетворение культурных и эстетических потребностей белгородцев и жителей ДНР. Обе филармонии решили проводить совместные мероприятия, обменные гастроли.

Планируется, что творческое взаимодействие позволит филармониям суммировать накопленный опыт и выйти на новый уровень своей деятельности. На текущий момент проводятся совместные концерты в рамках проекта «Музыка мира. Донбасс — Россия».

Ранее сообщалось, что Белгородская область начала восстанавливать инфраструктуру в Белокуракинском и Троицком районах ЛНР. До этого регион взял шефство над указанными районами. 

#Наталья Корявых#Культура#Новости Белгорода#Донецк#Филармония#ДНР#Договор#Сотрудничество
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