Филармонии Белгорода и Донецка подписали договор о сотрудничестве

Белгородская и донецкая филармонии подписали договор о сотрудничестве. Он вступил в действие 6 ноября.
Целью сотрудничества стали повышение социальной активности и формирование среды общения, удовлетворение культурных и эстетических потребностей белгородцев и жителей ДНР. Обе филармонии решили проводить совместные мероприятия, обменные гастроли.
Планируется, что творческое взаимодействие позволит филармониям суммировать накопленный опыт и выйти на новый уровень своей деятельности. На текущий момент проводятся совместные концерты в рамках проекта «Музыка мира. Донбасс — Россия».
Ранее сообщалось, что Белгородская область начала восстанавливать инфраструктуру в Белокуракинском и Троицком районах ЛНР. До этого регион взял шефство над указанными районами.