Ещё одна компания «Агро-Белогорья» получит субсидии из бюджета

С августа прошлого года фирма реализует проект по реконструкции цеха по переработке отходов производства. Компания рассчитывает увеличить мощность до 200 тонн в сутки. Общая стоимость проекта, выполняемого в хуторе Сырцево, составляет 492,8 млн рублей. На базе «Яковлевского санветутильзавода» появится ещё восемь рабочих мест.