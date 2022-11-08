Ещё одна компания «Агро-Белогорья» получит субсидии из бюджета

В Белгородской области ещё четырём фирмам направят субсидии на выполнение инвестпроектов. Деньги получит в том числе компания «Агро-Белогорья» — ООО «Яковлевский санветутильзавод».
С августа прошлого года фирма реализует проект по реконструкции цеха по переработке отходов производства. Компания рассчитывает увеличить мощность до 200 тонн в сутки. Общая стоимость проекта, выполняемого в хуторе Сырцево, составляет 492,8 млн рублей. На базе «Яковлевского санветутильзавода» появится ещё восемь рабочих мест.
Проект на 206,5 млн рублей реализует ООО «Бел Органика». Ориентирован он на строительство завода по производству гранулированных биодобавок на основе куриного помета. В результате должно появиться 49 новых рабочих мест.
Резидент ТОСЭР «Губкин» — ООО «Висепа» — хочет организовать выпуск бытовых терморегуляторов и реле контроля напряжения, тока и мощности общей производственной мощностью более 300 тыс. штук в год. Инвестпроект обошёлся в 87,3 млн рублей. Предполагается, что на базе предприятия появится 93 новых рабочих места.
В свою очередь ООО «Кроно-Бел» планирует перенести и расширить производство декоративных штукатурных составов. Стоимость соответствующего проекта составила 55 млн рублей, благодаря ему появится десять рабочих мест.
В правительстве отметили, что субсидии перечисленным компаниям направят на возмещение уже произведённых затрат.
Добавим, что субсидии из бюджета получит также ООО «Мясоперерабатывающий завод Агро-Белогорье». Предприятие планирует увеличить мощности заморозки и нарастить мощности по хранению. Стоимость проекта составила 1,9 млрд рублей.