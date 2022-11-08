Экс-директора белгородского «Белого сада» заставили выплатить 45,6 млн рублей убытков

С бывшего директора банкротившегося белгородского «Белого сада» взыскали 45,6 млн рублей. Соответствующее решение принял арбитражный суд области.
Суд удовлетворил заявление конкурсного управляющего. Со стороны Сергея Степаненко компании был причинён ущерб. Речь о принятии от поставщика некачественной партии саженцев. Они были заражены, поэтому часть яблоневого сада погибла.
Имущество компании не могут продать из-за отсутствия заявок. Торги пытались провести неоднократно. Банкротом предприятие признали в 2020 году. Судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего состоится 18 января 2023 года.
Также известно, что общий размер требований кредиторов превышает 869 млн рублей. В числе кредиторов банки «Траст» и «Возрождение».