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Экс-директора белгородского «Белого сада» заставили выплатить 45,6 млн рублей убытков

Вчера, 14:36
Фото: Bel.ru
Арбитражный суд области удовлетворил заявление конкурсного управляющего о взыскании со Степаненко более чем 45 млн рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на определение суда.

С бывшего директора банкротившегося белгородского «Белого сада» взыскали 45,6 млн рублей. Соответствующее решение принял арбитражный суд области.

Суд удовлетворил заявление конкурсного управляющего. Со стороны Сергея Степаненко компании был причинён ущерб. Речь о принятии от поставщика некачественной партии саженцев. Они были заражены, поэтому часть яблоневого сада погибла.

Имущество компании не могут продать из-за отсутствия заявок. Торги пытались провести неоднократно. Банкротом предприятие признали в 2020 году. Судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего состоится 18 января 2023 года.

Также известно, что общий размер требований кредиторов превышает 869 млн рублей. В числе кредиторов банки «Траст» и «Возрождение». 

 

С экс-руководителя белгородского «Белого сада» собираются взыскать 46 млн рублей
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#Наталья Корявых#Экономика#Белый сад#Банкротство#Долги#Конкурсный управляющий#Бывший руководитель
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