Две белгородские семьи бьют рекорды по числу детей

Больше всего семей, где появился третий ребёнок, зарегистрировали в Белгороде — 345, в Старооскольском горокруге — 264, в Белгородском районе — 113. Также Белгород лидирует по количеству семей, где родились четвёртый, пятый и шестой ребёнок.