Две белгородские семьи бьют рекорды по числу детей

У семьи в Белгороде зарегистрировали десятого ребёнка. При этом рекордсменами по количеству зарегистрированных детей стали семьи из Ровеньского и Красногвардейского района, где появились 13-й и 14-й дети соответственно.
Больше всего семей, где появился третий ребёнок, зарегистрировали в Белгороде — 345, в Старооскольском горокруге — 264, в Белгородском районе — 113. Также Белгород лидирует по количеству семей, где родились четвёртый, пятый и шестой ребёнок.
В Белгороде и Новом Осколе имеется по одной семье, где появился десятый ребёнок.
Ранее сообщалось, что в регионе мальчики по рождаемости победили девочек. Перевес по счёту составил более чем 100 младенцев. По состоянию на август в регионе родилась 101 пара двойняшек.