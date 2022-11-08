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Две белгородские семьи бьют рекорды по числу детей

Вчера, 11:01
Фото: 1MI
Рекордсменом по самому большому количеству детей в области стала семья из Красногвардейского района, где появился 14-й ребёнок, рассказала глава регионального ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.

У семьи в Белгороде зарегистрировали десятого ребёнка. При этом рекордсменами по количеству зарегистрированных детей стали семьи из Ровеньского и Красногвардейского района, где появились 13-й и 14-й дети соответственно.

Больше всего семей, где появился третий ребёнок, зарегистрировали в Белгороде — 345, в Старооскольском горокруге — 264, в Белгородском районе — 113. Также Белгород лидирует по количеству семей, где родились четвёртый, пятый и шестой ребёнок.

В Белгороде и Новом Осколе имеется по одной семье, где появился десятый ребёнок.

Ранее сообщалось, что в регионе мальчики по рождаемости победили девочек. Перевес по счёту составил более чем 100 младенцев. По состоянию на август в регионе родилась 101 пара двойняшек. 

 

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