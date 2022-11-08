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Дани Алвес считает, что судьба вернула ему долг четырехлетней давности

Вчера, 16:25
Фото: pxhere.com
39-летний экс-футболист «Барселоны» Дани Алвес заявил, что безумно счастлив своему вызову в сборную Бразилии для участия в ЧМ-2022.

Он считает, что таким образом судьба отплатила ему за события четырехлетней давности. Напомним, в канун мундиаля в России 2018 года защитник также получил вызов в национальную команду, однако травмировался и не смог сыграть. Пентакампеоны тогда завершили свой путь в четвертьфинале, уступив будущим бронзовым призерам - бельгийцам. Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на зарубежную прессу.

Сам Алвес по два раза выигрывал Копа Америка и Кубок Конфедераций, однако чемпионом мира так и не становился. Турнир в Катаре станет первым в истории мирового футбола, который пройдет зимой. Открытие намечено на 20 ноября. Финал состоится 18 декабря.

#Марина Колодкина#Спорт
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