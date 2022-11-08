Дани Алвес считает, что судьба вернула ему долг четырехлетней давности

Он считает, что таким образом судьба отплатила ему за события четырехлетней давности. Напомним, в канун мундиаля в России 2018 года защитник также получил вызов в национальную команду, однако травмировался и не смог сыграть. Пентакампеоны тогда завершили свой путь в четвертьфинале, уступив будущим бронзовым призерам - бельгийцам. Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на зарубежную прессу.