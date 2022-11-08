Челябинцы отправили гуманитарную помощь военнослужащим в Белгородскую область

В информационном агентстве URA.RU сообщили об отправке груза в 600 килограммов военнослужащим в Белгородскую область. Посылки собрали волонтёры и жители Челябинской области и 5 ноября отправили в Белгород.
Мы отправили груз в 600 килограммов в Белгород. Необходимые вещи будут доставлены ремонтной бригаде, Росгвардии, пограничникам и мотострелкам, а также в полевой госпиталь.
Надежда Солдатенкова, волонтёр
Челябинцы отправили военнослужащим тепловизор, усилители сигнала, рации, пауэрбанки, автомобильные аккумуляторы, наборы инструментов и болгарки. Также в посылку сложили зимние вещи, продукты, медикаменты, а для мобилизованных земляков — письма от близких.
Ориентировочно груз доставят в Белгородскую область уже 12 ноября.