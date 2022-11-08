Буцаев: самыми популярными лотами на Бирже ВМР оказались отходы от электроники

Отходы шин и покрышек также оказались востребованными, их общая стоимость составила 33 млн рублей, что составляет 24,47% от выставленных на торгах лотов, пишет 360tv.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев сообщил, что были подведены первые итоги работы электронной торговой площадки, которая была запущена в сентябре этого года.
«К 24 октября на бирже было выставлено 65 лотов на общую сумму 135 млн рублей, из них 53,109 млн, или 39,34%, — это отходы электроники, 33 млн, или 24,47%, — отходы шин и покрышек», — рассказал он. Буцаев подчеркнул, что эти позиции составили самый большой процент среди типов вторсырья, которые были выставлены на Электронной торговой площадке. Он с сожалением отметил, что в России только 5% из 1,5 млн тонн отходов электронного и электрического оборудования подвергается переработке. Остальные ОЭЭО отправляются на полигоны и наносят непоправимый вред окружающей среде.
Гендиректор РЭО напомнил, что в ОЭЭО содержится много драгметаллов, а значит, это ценный ресурс.
«Наш реестр добросовестных утилизаторов должен исправить ситуацию, а Биржа ВМР — стать удобным инструментом для участников отрасли обращения с отходами и стимулировать бизнес-процессы в том числе за счет цифровизации. В первую очередь важно обеспечить прослеживаемость отходов по всему циклу, и площадка была создана именно для этого», — подчеркнул он.
Остальные лоты распределились следующим образом: стекло — 8,14%, ПЭТ — 7,74%, пластик — 5,56%, макулатура — 4,45%, нефтепродукты — 3,85%, резина — 2,47%, отработанные фильтры — 0,33%, металл — 0,12%, текстиль — 0,05%, прочее — 0,48%.
На данный момент уже более 250 участников зарегистрировались на электронной торговой площадке. Большую часть из них (43,1%) представляют утилизаторы, затем импортеры и товаропроизводители (29,13%), заготовители (16,52%), объекты обработки и региональные операторы (5,22%). Все прочие участники отрасли составили 6,03%.
Российский экологический оператор разработал электронную торговую площадку
в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Совершать операции на Бирже ВМР могут утилизаторы, производители и импортеры, заготовители, производители оборудования, ретейлеры, а также поставщики допуслуг.
Биржа ВМР открывает перед представителями отрасли неограниченные возможности. На электронной площадке продавцы и покупатели находят друг друга, заключают сделки в электронном виде. Сведения о заключенных договорах можно сразу отправить в государственную информационную систему, при этом обеспечивается юридическая значимость подписываемых документов путем интеграции с оператором системы электронного документооборота (СЭДО).
Чтобы ознакомиться с Электронной торговой площадкой и пройти простую регистрацию, переходите по ссылке.