Буцаев: самыми популярными лотами на Бирже ВМР оказались отходы от электроники

«К 24 октября на бирже было выставлено 65 лотов на общую сумму 135 млн рублей, из них 53,109 млн, или 39,34%, — это отходы электроники, 33 млн, или 24,47%, — отходы шин и покрышек», — рассказал он. Буцаев подчеркнул, что эти позиции составили самый большой процент среди типов вторсырья, которые были выставлены на Электронной торговой площадке. Он с сожалением отметил, что в России только 5% из 1,5 млн тонн отходов электронного и электрического оборудования подвергается переработке. Остальные ОЭЭО отправляются на полигоны и наносят непоправимый вред окружающей среде.