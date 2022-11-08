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Безопасность объектов общественного транспорта в Белгороде обеспечит московская фирма

Вчера, 15:44
Фото: 1MI
Оборудование для безопасности и антитеррористической защищённости инфраструктурных объектов в регион поставит компания «Ам-Безопасность». Её выбрали как единственного поставщика. Со столичной фирмой заключили контракты на 35,5 млн рублей.

В Белгородской области определили того, кто поставит оборудование для обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объектов пассажирского транспорта. Единственным поставщиком стало ООО «Ам-Безопасность».

Региональные власти подписали с компанией два контракта на поставку оборудования. Контракты заключили на предельный срок до конца текущего года. Стоимость первого составила 35,3 млн рублей, второго — 212 тыс. рублей.

ООО «Ам-Безопасность» зарегистрировано в 2018 году в Москве. Основным видом деятельности фирмы является оптовая торговля машинами и оборудованием. Гендиректор и учредитель фирмы — Сергей Чеботарев.

Отметим, что ранее в Белгородской области отменили закупки на приёмы делегаций из других регионов. Речь шла в том числе о контракте с «Фамильным домом вкуса» на 6,5 млн рублей.

В Белгородской области отменили закупки на приезды делегаций из других регионов
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