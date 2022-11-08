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Белгородцы могут получить выплаты за рождение ребёнка через «Госуслуги»

Вчера, 14:31
Фото: минцифры Белгородской области
Родителям дали возможность оформить единовременную выплату онлайн, сообщает минцифры региона.

Белгородцы смогут получить единовременную выплату за рождение ребёнка через «Госуслуги». Её получится оформить онлайн без посещения необходимых ведомств.

Пособие положено тем белгородцам, которые не имеют официального места работы, не состоят в ФСС или учатся очно. Подать заявление они могут в течение полугода.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области выплаты на детей получили 157 приёмных семей. В Общественной палате РФ также предложили выплачивать семьям по 1 млн рублей за рождение третьего ребёнка.

 

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#Наталья Корявых#Выплаты на детей#Госуслуги
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