Белгородцы могут получить выплаты за рождение ребёнка через «Госуслуги»

Белгородцы смогут получить единовременную выплату за рождение ребёнка через «Госуслуги». Её получится оформить онлайн без посещения необходимых ведомств.
Пособие положено тем белгородцам, которые не имеют официального места работы, не состоят в ФСС или учатся очно. Подать заявление они могут в течение полугода.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области выплаты на детей получили 157 приёмных семей. В Общественной палате РФ также предложили выплачивать семьям по 1 млн рублей за рождение третьего ребёнка.