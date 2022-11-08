Белгородского «молодого, красивого Степана» ограничили в свободе из-за пороха

«Молодой, красивый парень, назовём его Степаном», — так начинается история жителя Волоконовского района, описанная в релизе суда. Известно, что парень при помощи металлоискателя искал предметы старины, монеты и оружие времён войны. Одной из его находок были патроны: из них молодой человек извлёк порох, который после хранил дома.