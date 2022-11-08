Белгородского «молодого, красивого Степана» ограничили в свободе из-за пороха

«Молодой, красивый парень, назовём его Степаном», — так начинается история жителя Волоконовского района, описанная в релизе суда. Известно, что парень при помощи металлоискателя искал предметы старины, монеты и оружие времён войны. Одной из его находок были патроны: из них молодой человек извлёк порох, который после хранил дома.
Именно порох вызвал интерес у полицейских, которые пришли к парню с проверкой. В ходе расследования дела и в суде «Степан», впрочем, утверждал, что взрывчатые вещества принадлежали его покойному дедушке-охотнику. Свою вину в незаконном приобретении и хранении пороха житель региона отрицал.
Тем не менее суд признал его виновным. С учётом положительных характеристик с мест жительства, работы и срочной службы его ограничили в свободе. Отметим, что самое суровое наказание, которое ему грозило, — от шести до восьми лет тюрьмы.
В суде, впрочем, и такое наказание посчитали «огромным пятном на биографии».
Кто-то может сказать, что парень легко отделался, ведь не посадили! Да, не посадили. Да, дали возможность оступившемуся по своей глупости молодому человеку сделать соответствующие выводы. Но огромное пятно на биографии в виде судимости за тяжкое преступление в начале долгого жизненного пути ластиком не сотрёшь.
из релиза пресс-службы Волоконовского районного суда
Помимо этого, в суде пообещали рассказать о результатах рассмотрения дела против обвиняемого в приобретении и хранении автомата Калашникова.
Уголовное дело за незаконного хранение оружия, патронов и пороха ранее возбудили против жителя Северного. Ему грозило до пяти лет тюрьмы.