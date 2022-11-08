Белгородский участковый рассказал об условиях работы на границе во время обстрелов

О претенденте на звание «Народный участковый» из белгородского приграничья сняли короткое видео. В нём старший лейтенант Сергей Наумов рассказал, как изменилась его работа с началом спецоперации.
Участковому приходится объезжать территории после обстрелов, при обнаружении неразорвавшихся снарядов — оцепить участок до приезда сапёров, проверять улицы, на которые прилетали снаряды. Помимо этого, Сергей Наумов много общается с населением: по его словам, звонки поступают как днём, так и ночью.
«Работа, безусловно, сложная, но я ни о чём не жалею», — признаётся белгородский конкурсант.
Сергею Наумову 26 лет. В ОВД он служит четыре года, за это время пресёк более 200 правонарушении, рассказали в региональном УМВД. Полицейский следит за порядком в приграничных Малиновке, Журавлёвке, Нехотеевке и Отрадном. С начала СВО вместе с сотрудниками МЧС он вывез из-под огня более 2 тыс. человек.
Онлайн-голосование «Народный участковый» проходит до 10 ноября на сайте «Комсомольской правды». Поддержать белгородского полицейского можно по ссылке.
По состоянию на 8 ноября Сергей Наумов занимает второе место: он набрал более 84 тыс. голосов.