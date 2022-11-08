Белгородский участковый рассказал об условиях работы на границе во время обстрелов

Сергею Наумову 26 лет. В ОВД он служит четыре года, за это время пресёк более 200 правонарушении, рассказали в региональном УМВД. Полицейский следит за порядком в приграничных Малиновке, Журавлёвке, Нехотеевке и Отрадном. С начала СВО вместе с сотрудниками МЧС он вывез из-под огня более 2 тыс. человек.