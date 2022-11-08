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Переселенцев из белгородского приграничья готовятся принимать в Рязанской области

Вчера, 07:40
Фото: 1MI
Эвакуированным белгородцам должны обеспечить временное проживание и питание. Соответствующее постановление опубликовало рязанское правительство.

Эвакуированных жителей приграничья Белгородской области собираются принять в Рязанской области, следует из постановления рязанского правительства.

Согласно документу, переселенцев должны обеспечить питанием, местом проживания, оплатой труда, средствами гигиены. Также белгородцам планируют компенсировать затраты на транспорт и другие расходы.

Разместят эвакуированных в ПВР на базе госучреждений.

Напомним, 3 ноября губернатор Вячеслав Гладков отправился к эвакуированным белгородцам в Подмосковье. В столичный регион они прибыли 29 октября.

 

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#Наталья Корявых#Операция на Украине#Рязанская область#Приграничные районы#Переселение людей
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