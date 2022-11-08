Переселенцев из белгородского приграничья готовятся принимать в Рязанской области

Эвакуированных жителей приграничья Белгородской области собираются принять в Рязанской области, следует из постановления рязанского правительства.
Согласно документу, переселенцев должны обеспечить питанием, местом проживания, оплатой труда, средствами гигиены. Также белгородцам планируют компенсировать затраты на транспорт и другие расходы.
Разместят эвакуированных в ПВР на базе госучреждений.
Напомним, 3 ноября губернатор Вячеслав Гладков отправился к эвакуированным белгородцам в Подмосковье. В столичный регион они прибыли 29 октября.