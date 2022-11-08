Белгородские пограничники получили квадрокоптеры с дополнительной комплектацией

Сегодня, 8 ноября, пограничники Белгородской области получили квадрокоптеры с дополнительной комплектацией.
Помощь пограничным службам оказали волонтёры «Ребята, мы с вами!», специализирующиеся на поддержке ВС РФ. Это движение начиналось с пяти белгородцев: в том числе с Александра Дикунова и Анны Чепурных.
Сейчас в сообществе состоит свыше четырёх с половиной тысяч человек со всей России.
«Для жителей Белгородской области пограничники на сегодняшний день одни из главных защитников, они первыми встречают и защищают нас», — написал Вячеслав Гладков.
Губернатор поблагодарил наших пограничников за защиту, а волонтёров — за помощь и поддержку.