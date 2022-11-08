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Posted 8 ноября 2022, 19:32

Published 8 ноября 2022, 19:32

Modified 9 ноября 2022, 10:54

Updated 9 ноября 2022, 10:54

Белгородские пограничники получили квадрокоптеры с дополнительной комплектацией

8 ноября 2022, 19:32
Сюжет
Военные
Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сегодня, 8 ноября, пограничники Белгородской области получили квадрокоптеры с дополнительной комплектацией.

Помощь пограничным службам оказали волонтёры «Ребята, мы с вами!», специализирующиеся на поддержке ВС РФ. Это движение начиналось с пяти белгородцев: в том числе с Александра Дикунова и Анны Чепурных.

Сейчас в сообществе состоит свыше четырёх с половиной тысяч человек со всей России.

«Для жителей Белгородской области пограничники на сегодняшний день одни из главных защитников, они первыми встречают и защищают нас», — написал Вячеслав Гладков.

Губернатор поблагодарил наших пограничников за защиту, а волонтёров — за помощь и поддержку.

Для нас главное — человек: как в Белгороде волонтёры помогают беженцам
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#Белгородская область#Пограничники#Помощь#Военные#Волонтёры#Вячеслав Гладков#Квадрокоптер#СВО
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