Белгородец насобирал 153 штрафа в Москве на Nissan Murano и BMW X6

Белгородец насобирал 153 штрафа и едва не лишился двух иномарок. С учётом исполнительского сбора с жителя региона взыскали 256 тыс. рублей.
В отделение приставов поступило 153 исполнительных документа о взыскании штрафов ГИБДД из-за превышения скорости и неправильной парковки. Штрафы с него требовала «Московская административная дорожная инспекция». Общая сумма составила 103 тыс. рублей.
Приставы направили запросы в кредитные организации и взыскали деньги, находящиеся на счетах. Также они выяснили, что у должника в собственности имеются две иномарки. На машины наложили запрет регистрационных действий. Предпринятые меры на мужчину не повлияли.
От приставов мужчина скрывался. Его объявили в розыск и обнаружили в Дагестане. Его за рулём авто задержал гаишник. Должника предупредили, что в случае неуплаты на машину наложат арест и продадут её с молотка. Штрафы белгородец оплатил.
Другой белгородец потерял Lexus из-за долгов по алиментам. Машину продают за 1,8 млн рублей. Ещё один житель региона лишился иномарки из-за 52 штрафов ГИБДД.