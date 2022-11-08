Белгородец насобирал 153 штрафа в Москве на Nissan Murano и BMW X6

От приставов мужчина скрывался. Его объявили в розыск и обнаружили в Дагестане. Его за рулём авто задержал гаишник. Должника предупредили, что в случае неуплаты на машину наложат арест и продадут её с молотка. Штрафы белгородец оплатил.