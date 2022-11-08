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Белгородец насобирал 153 штрафа в Москве на Nissan Murano и BMW X6

Вчера, 14:55
Фото: 1MI
Мужчине пришлось заплатить 256 тыс. рублей, чтобы не лишиться обоих автомобилей, сообщили в региональном УФССП.

Белгородец насобирал 153 штрафа и едва не лишился двух иномарок. С учётом исполнительского сбора с жителя региона взыскали 256 тыс. рублей.

В отделение приставов поступило 153 исполнительных документа о взыскании штрафов ГИБДД из-за превышения скорости и неправильной парковки. Штрафы с него требовала «Московская административная дорожная инспекция». Общая сумма составила 103 тыс. рублей.

Приставы направили запросы в кредитные организации и взыскали деньги, находящиеся на счетах. Также они выяснили, что у должника в собственности имеются две иномарки. На машины наложили запрет регистрационных действий. Предпринятые меры на мужчину не повлияли.

От приставов мужчина скрывался. Его объявили в розыск и обнаружили в Дагестане. Его за рулём авто задержал гаишник. Должника предупредили, что в случае неуплаты на машину наложат арест и продадут её с молотка. Штрафы белгородец оплатил.

Другой белгородец потерял Lexus из-за долгов по алиментам. Машину продают за 1,8 млн рублей. Ещё один житель региона лишился иномарки из-за 52 штрафов ГИБДД. 

 

Белгородец лишился своей «Тойоты» из-за 52 штрафов ГИБДД
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#Наталья Корявых#Москва#Штрафы ГИБДД#Судебные приставы#Автомобили
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