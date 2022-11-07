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Врачи уезжают из Белгородской области из-за обстрелов

Сегодня, 08:34
Фото: 1MI
Во время оперативного совещания правительства Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков рассказал о проблеме отъезда из региона врачей, проживающих в приграничных районах.

По словам Гладкова, некоторые сотрудники медучреждений покинули регион из-за неспокойной обстановки вдоль границы. Глава региона поручил министру здравоохранения Андрею Иконникову проработать вопрос с организацией мер для максимально возможного сохранения кадров на местах.

Ситуация усугубилась по абсолютно понятным и объективным причинам. К нашим проблемам прибавился отток сотрудников медучреждений из приграничных районов. Мер, разработанных в 2021 году, уже не хватает. С пандемией текущую обстановку сравнивать нельзя, но я бы хотел попросить собрать главврачей приграничных больниц и проговорить, какие меры мы можем совместными усилиями принять, чтобы сохранить кадровый состав.
Вячеслав Гладков

Губернатор также отметил, что в 2023 году бюджет области значительно сократится. Таким образом, систему дополнительных мер господдержки выстроить не получится. Если будут предполагаться дополнительные расходы, то придётся определиться с мероприятиями, на которые расходную часть закономерно придётся сократить.

Через месяц губернатор потребовал представить доклад, включающий в себя информацию о покинувших регион врачах и о мерах, разработанных для исправления ситуации.

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#Артем Черненко#Медицина#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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