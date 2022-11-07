Врачи уезжают из Белгородской области из-за обстрелов

Губернатор также отметил, что в 2023 году бюджет области значительно сократится. Таким образом, систему дополнительных мер господдержки выстроить не получится. Если будут предполагаться дополнительные расходы, то придётся определиться с мероприятиями, на которые расходную часть закономерно придётся сократить.