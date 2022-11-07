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Видео с беженцами из Украины, проживающими в Белгородской области — фейк

Вчера, 15:59
Оперштаб прокомментировал видео, распространяющееся в интернете.
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Фейк

В соцсетях снова распространяется видеоролик с якобы жителями Украины, которые приехали в Белгородскую область 28 февраля на проживание. В видео «белгородцы» сообщают, что положенную выплату от государства в 10 тысяч рублей, которую они получают как беженцы, отправляют в поддержку ВСУ. 

В Оперативном штабе Белгородской области прокомментировали это видео и пояснили, что вся информация в видео не является правдивой.

По данным Оперативного штаба Белгородской области, ещё в октябре по этому видео проводилась проверка. Выявлено, что участники видео не являются беженцами, не проживают в Белгородской области, фактически находятся в Киевской области, откуда и проводился стрим, видеофрагмент которого распространяется в соцсетях.
Оперативный штаб Белгородской области
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#ВСУ#Фейк#СВО#Видео
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