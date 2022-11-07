Видео с беженцами из Украины, проживающими в Белгородской области — фейк

В соцсетях снова распространяется видеоролик с якобы жителями Украины, которые приехали в Белгородскую область 28 февраля на проживание. В видео «белгородцы» сообщают, что положенную выплату от государства в 10 тысяч рублей, которую они получают как беженцы, отправляют в поддержку ВСУ.
В Оперативном штабе Белгородской области прокомментировали это видео и пояснили, что вся информация в видео не является правдивой.
По данным Оперативного штаба Белгородской области, ещё в октябре по этому видео проводилась проверка. Выявлено, что участники видео не являются беженцами, не проживают в Белгородской области, фактически находятся в Киевской области, откуда и проводился стрим, видеофрагмент которого распространяется в соцсетях.
Оперативный штаб Белгородской области