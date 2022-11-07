Видео с беженцами из Украины, проживающими в Белгородской области — фейк

В соцсетях снова распространяется видеоролик с якобы жителями Украины, которые приехали в Белгородскую область 28 февраля на проживание. В видео «белгородцы» сообщают, что положенную выплату от государства в 10 тысяч рублей, которую они получают как беженцы, отправляют в поддержку ВСУ.