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В прокуратуре Белгородской области рассказали о проверке публикаций Владимира Бабина

Вчера, 14:25
Фото: 1MI
Информацию ведомство предоставило «Бел.Ру» в официальном ответе на запрос редакции.

В конце октября Владимир Бабин опубликовал в своём профиле в соцсети пост, в котором называл пленных трусами, а также призывал не оказывать помощь семьям добровольно сдавшихся в плен. Позже на Бабина подали несколько заявлений в полицию.

В ответе на запрос редакции в прокуратуре Белгородской области сообщили, что ведомство организовало и проводит проверку в связи с публикациями Владимира Бабина о проведении спецоперации и российских военнопленных.

Редакция «Бел.Ру» также направила запрос в УМВД России по Белгородской области с вопросом о поступивших заявлениях на белгородских журналистов за последнюю неделю из-за публикаций о военнопленных. В ответе сообщили, что проверки региональное УМВД проводит по двум заявлениям от белгородцев. Заявления поступили 30 и 31 октября.

Напомним, письмо с просьбой оценить высказывания Бабина в региональную прокуратуру направил руководитель администрации губернатора Белгородской области Иван Будлов.

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#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Прокуратура#Проверки#Алина Харина
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