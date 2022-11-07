В прокуратуре Белгородской области рассказали о проверке публикаций Владимира Бабина

Редакция «Бел.Ру» также направила запрос в УМВД России по Белгородской области с вопросом о поступивших заявлениях на белгородских журналистов за последнюю неделю из-за публикаций о военнопленных. В ответе сообщили, что проверки региональное УМВД проводит по двум заявлениям от белгородцев. Заявления поступили 30 и 31 октября.