В прокуратуре Белгородской области рассказали о проверке публикаций Владимира Бабина

В конце октября Владимир Бабин опубликовал в своём профиле в соцсети пост, в котором называл пленных трусами, а также призывал не оказывать помощь семьям добровольно сдавшихся в плен. Позже на Бабина подали несколько заявлений в полицию.
В ответе на запрос редакции в прокуратуре Белгородской области сообщили, что ведомство организовало и проводит проверку в связи с публикациями Владимира Бабина о проведении спецоперации и российских военнопленных.
Редакция «Бел.Ру» также направила запрос в УМВД России по Белгородской области с вопросом о поступивших заявлениях на белгородских журналистов за последнюю неделю из-за публикаций о военнопленных. В ответе сообщили, что проверки региональное УМВД проводит по двум заявлениям от белгородцев. Заявления поступили 30 и 31 октября.
Напомним, письмо с просьбой оценить высказывания Бабина в региональную прокуратуру направил руководитель администрации губернатора Белгородской области Иван Будлов.