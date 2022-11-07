В «Почте России» прокомментировали ситуацию с крыльцом в белгородском селе

«Почта России» прокомментировала жалобу белгородцев на крыльцо в селе Кустовое Яковлевского горокруга. Оказалось, что ремонт служебного крыльца запланирован на следующий год. Жители при этом жаловались, что пожилые люди попросту не в состоянии подняться в здание.
В организации заявили, что центральный вход исправен, а в ремонте нуждается только служебное крыльцо.
«Действительно, один почтальон отделения сейчас находится на длительном больничном, также открыта вакансия начальника отделения. Наша служба подбора персонала активно ищет кандидатов на эту должность. Это не отразилось на клиентах — пенсии, социальные выплаты, а также всю корреспонденцию жителям села Кустовое мы доставляем в срок и в полном объёме», — отметили в «Почте России».
В организации также рассказали, что люди временно получают услуги в отделении почты в Томаровке.