В «Почте России» прокомментировали ситуацию с крыльцом в белгородском селе

«Действительно, один почтальон отделения сейчас находится на длительном больничном, также открыта вакансия начальника отделения. Наша служба подбора персонала активно ищет кандидатов на эту должность. Это не отразилось на клиентах — пенсии, социальные выплаты, а также всю корреспонденцию жителям села Кустовое мы доставляем в срок и в полном объёме», — отметили в «Почте России».