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В Губкине установят новых «лежачих полицейских» за 1,6 млн рублей

Вчера, 19:35
Фото: 1MI
Из бюджета Губкинского горокруга за услуги готовы заплатить 1 680 121 рубль.

На сайте госзакупок появилась заявка на установку искусственных неровностей на дорогах в Губкине. Заказчик – МКУ «Дирекция жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Губкинского горокруга» – просит разместить «лежачих полицейских» на пяти улицах города:

– на улице Космонавтов около ТЦ «Европа»;

– на улице Комсомольская, район ГФ НИТУ МИСиС;

– на улице Демократическая рядом с жилым домом № 42;

– на улице Железнодорожная рядом с жилым домом № 1;

– на улице Осколецкая рядом с жилым домом № 21.

Установить «лежачих полицейских» исполнитель должен до 14 декабря 2022 года.

Фото: Сайт госзакупок
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#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Госзакупки#Губкин#Белгородская область#Лежачий полицейский
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