В Губкине установят новых «лежачих полицейских» за 1,6 млн рублей

На сайте госзакупок появилась заявка на установку искусственных неровностей на дорогах в Губкине. Заказчик – МКУ «Дирекция жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Губкинского горокруга» – просит разместить «лежачих полицейских» на пяти улицах города:
– на улице Космонавтов около ТЦ «Европа»;
– на улице Комсомольская, район ГФ НИТУ МИСиС;
– на улице Демократическая рядом с жилым домом № 42;
– на улице Железнодорожная рядом с жилым домом № 1;
– на улице Осколецкая рядом с жилым домом № 21.
Установить «лежачих полицейских» исполнитель должен до 14 декабря 2022 года.