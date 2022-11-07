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В Белгородской области взяли на работу 13 врачей с Украины

Сегодня, 07:50
Фото: 1MI
Об обеспечении медицинскими кадрами органов системы здравоохранения Белгородской области губернатору Вячеславу Гладкову рассказал министр Андрей Иконников.

С учётом всех программ поддержки, таких как «Земский доктор» и «Жильё», в 2022 году в Белгородской области планировалось привлечь к работе 382 врача и 438 человек среднего медперсонала.

По состоянию на 7 ноября удалось принять на работу 335 врачей. При этом 62 человека отказались участвовать в программе «Жильё», ещё 56 — от исполнения целевых обязательств.

Таким образом, по целевому обучению были приняты только 74 человека. 56 ещё не приступили к работе. Из них 35 — студенты, окончившие специалитет. Как отметил Иконников, с последними будет непросто: договор с этими студентами был заключён в 2016 году, когда никаких обязательств по трудоустройству прописано не было.

Что касается среднего медперсонала, то на работу в области приняли 554 человека. Из 174 человек, заключивших договор по целевому обучению, пришли в медучреждения области только 144.

Также 13 врачей и 13 сотрудников медперсонала были приняты с территории Украины. На работу они смогут выйти в декабре.

Фото: правительство Белгородской области
#Артем Черненко#Медицина#Губернатор#Белгородская область#Андрей иконников#Вячеслав Гладков
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