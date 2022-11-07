В Белгородской области взяли на работу 13 врачей с Украины

С учётом всех программ поддержки, таких как «Земский доктор» и «Жильё», в 2022 году в Белгородской области планировалось привлечь к работе 382 врача и 438 человек среднего медперсонала.
По состоянию на 7 ноября удалось принять на работу 335 врачей. При этом 62 человека отказались участвовать в программе «Жильё», ещё 56 — от исполнения целевых обязательств.
Таким образом, по целевому обучению были приняты только 74 человека. 56 ещё не приступили к работе. Из них 35 — студенты, окончившие специалитет. Как отметил Иконников, с последними будет непросто: договор с этими студентами был заключён в 2016 году, когда никаких обязательств по трудоустройству прописано не было.
Что касается среднего медперсонала, то на работу в области приняли 554 человека. Из 174 человек, заключивших договор по целевому обучению, пришли в медучреждения области только 144.
Также 13 врачей и 13 сотрудников медперсонала были приняты с территории Украины. На работу они смогут выйти в декабре.