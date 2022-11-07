В Белгородской области взяли на работу 13 врачей с Украины

Таким образом, по целевому обучению были приняты только 74 человека. 56 ещё не приступили к работе. Из них 35 — студенты, окончившие специалитет. Как отметил Иконников, с последними будет непросто: договор с этими студентами был заключён в 2016 году, когда никаких обязательств по трудоустройству прописано не было.