В Белгородской области вновь запустили «Поезда здоровья»

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил на своих страницах в соцсетях о зимнем запуске «Поездов здоровья». В прошлом году обследования в «Поездах здоровья» прошли 40 тысяч жителей области, кому-то даже помогли поставить диагноз.
Принял решение, что не будем дожидаться весенне-летнего сезона. До 1 марта, начиная с сегодняшнего дня, «Поезда здоровья» будут отрабатывать в Белгородской области. Надеюсь, что все, у кого есть необходимость и кто живёт в удалённых сёлах, далеко от центральных районных больниц, смогут получить качественную медицинскую помощь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что 23 октября стало известно о зимнем запуске «Поездов здоровья». Курсировать по районам региона они будут с 7 ноября по 1 марта и смогут обследовать порядка 16 тысяч белгородцев.