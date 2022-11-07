В Белгородской области вновь запустили «Поезда здоровья»

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил на своих страницах в соцсетях о зимнем запуске «Поездов здоровья». В прошлом году обследования в «Поездах здоровья» прошли 40 тысяч жителей области, кому-то даже помогли поставить диагноз.