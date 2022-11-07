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В Белгородской области вновь запустили «Поезда здоровья»

Сегодня, 05:18
Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области
С 7 ноября в области будут пробовать зимний вариант работы «поездов».

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил на своих страницах в соцсетях о зимнем запуске «Поездов здоровья». В прошлом году обследования в «Поездах здоровья» прошли 40 тысяч жителей области, кому-то даже помогли поставить диагноз.

Принял решение, что не будем дожидаться весенне-летнего сезона. До 1 марта, начиная с сегодняшнего дня, «Поезда здоровья» будут отрабатывать в Белгородской области. Надеюсь, что все, у кого есть необходимость и кто живёт в удалённых сёлах, далеко от центральных районных больниц, смогут получить качественную медицинскую помощь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что 23 октября стало известно о зимнем запуске «Поездов здоровья». Курсировать по районам региона они будут с 7 ноября по 1 марта и смогут обследовать порядка 16 тысяч белгородцев.

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#Александра Склярова#Медицина#Новости Белгорода#Белгородская область#Поезд здоровья
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