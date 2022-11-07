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В Белгородской области семь водоёмов не успели очистить в 2022 году

Сегодня, 09:03
Фото: 1MI
Очисткой водоёмов займутся уже в следующем году. Об этом сообщила замгубернатора Юлия Щедрина во время оперсовещания.

В текущем году в регионе должны были очистить 72 водоёма. На 51 объекте работы уже завершены, восемь объектов в настоящий момент проходят общественную приёмку, ещё по пяти объектам завершаются работы по очистке. Очистку семи водоёмов в этом году провести не успели, их очистят в следующем году.

В этом году мы выполнили в три раза больше прогнозируемого объёма работ. От грунта и водной растительности было расчищено 409 тыс. кв. м.
Юлия Щедрина

Напомним, в июле текущего года Вячеслав Гладков выразил недовольство из-за темпов выполнения плана по очистке рек. По состоянию на июль 2022 года было расчищено только пять объектов из 72. Кроме того, Гладков даже предложил Щедриной сесть на место водителя земснаряда.

В сентября стало известно, что в области не смогут расчистить пять водоёмов из-за обилия ила.

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