В Белгородской области семь водоёмов не успели очистить в 2022 году

В текущем году в регионе должны были очистить 72 водоёма. На 51 объекте работы уже завершены, восемь объектов в настоящий момент проходят общественную приёмку, ещё по пяти объектам завершаются работы по очистке. Очистку семи водоёмов в этом году провести не успели, их очистят в следующем году.