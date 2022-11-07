В Белгородской области растёт младенческая смертность

Уменьшилось количество умерших в целом. Если в 2022 году умерли 14,8 тыс. белгородцев, то в 2021 году — 16,2 тыс. человек. Однако этот показатель существенно выше, чем число появившихся на свет. Родившихся зарегистрировали 7,3 тыс. в текущем году и 8 тыс. в прошлом.