В Белгородской области растёт младенческая смертность

В Белгородской области чаще стали умирать дети в возрасте до года. В 2022 году Росстат насчитал 32 умерших младенца за период с января по август. За аналогичный период прошлого года их было 28.
Уменьшилось количество умерших в целом. Если в 2022 году умерли 14,8 тыс. белгородцев, то в 2021 году — 16,2 тыс. человек. Однако этот показатель существенно выше, чем число появившихся на свет. Родившихся зарегистрировали 7,3 тыс. в текущем году и 8 тыс. в прошлом.
В соседней Воронежской области количество умерших младенцев, напротив, сократилось. В 2021 году в регионе зафиксировали 55 смертей детей до года. В 2022 году указанное число сократилось до 45.
Аналогичная ситуация пока наблюдается в Курской области, где в 2022 году умерло 22 младенца. В 2021 году их было 23.