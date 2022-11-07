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В Белгородской области растёт младенческая смертность

Вчера, 10:53
Фото: 1MI
В 2022 году насчитали 32 умерших ребёнка до одного года. В прошлом году их было 28. Данные привёл Росстат.

В Белгородской области чаще стали умирать дети в возрасте до года. В 2022 году Росстат насчитал 32 умерших младенца за период с января по август. За аналогичный период прошлого года их было 28.

Уменьшилось количество умерших в целом. Если в 2022 году умерли 14,8 тыс. белгородцев, то в 2021 году — 16,2 тыс. человек. Однако этот показатель существенно выше, чем число появившихся на свет. Родившихся зарегистрировали 7,3 тыс. в текущем году и 8 тыс. в прошлом.

В соседней Воронежской области количество умерших младенцев, напротив, сократилось. В 2021 году в регионе зафиксировали 55 смертей детей до года. В 2022 году указанное число сократилось до 45.

Аналогичная ситуация пока наблюдается в Курской области, где в 2022 году умерло 22 младенца. В 2021 году их было 23.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в 2021 году умерли 12 матерей и 54 младенца. Эти данные привёл региональный минздрав. В одной только Шебекинской ЦРБ за год зарегистрировали десять случаев гибели рожениц. Детей при этом умерло восемь.

 

За полгода в Белгородской области умерло 24 младенца
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#Наталья Корявых#Общество#Эксклюзив#Младенческая смертность#Статистика росстата
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