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В Белгородской области мобилизованным татарстанцам вручили тюбетейки

Вчера, 09:17
Фото: tatmsk.tatarstan.ru Читайте на WWW.KAZAN.KP.RU: https://www.kazan.kp.ru/online/news/4995518/
Военнослужащих направили в регион после прохождения подготовки в Казани. Теперь они находятся в составе Центрального военного округа.

В Белгородскую область в рамках частичной мобилизации прибыло более 1 тыс. жителей Татарстана. Ранее они проходили подготовку в Казани. 

Уже в ближайшее время татарстанцы отправятся в зону проведения спецоперации. Их посетила делегация из республики и передала подарки. В их числе тюбетейки и наручные часы.

Земляки собрали для военнослужащих 200 тонн полезного груза. Военным привезли предметы первой необходимости и медикаменты.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России мобилизовали 318 тыс. человек. 49 тыс. из них уже выполняют боевые задачи в рамках СВО. Напомним, военным положена единовременная выплата в 195 тыс. рублей. 

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