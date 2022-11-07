В Белгородской области мобилизованным татарстанцам вручили тюбетейки

В Белгородскую область в рамках частичной мобилизации прибыло более 1 тыс. жителей Татарстана. Ранее они проходили подготовку в Казани.
Уже в ближайшее время татарстанцы отправятся в зону проведения спецоперации. Их посетила делегация из республики и передала подарки. В их числе тюбетейки и наручные часы.
Земляки собрали для военнослужащих 200 тонн полезного груза. Военным привезли предметы первой необходимости и медикаменты.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России мобилизовали 318 тыс. человек. 49 тыс. из них уже выполняют боевые задачи в рамках СВО. Напомним, военным положена единовременная выплата в 195 тыс. рублей.